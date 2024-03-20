Adana ve Mersin yarın dikkat! Tek tek açıklandı

Toroslar EDAŞ Mersin’in ve Adana’nın bazı ilçe, mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Bu açıklamaya göreAdana’da:
“Yarın 10.00-17.00 saatleri arasında Aladağ ilçesine bağlı 3604, 3605, 3612, 3614, 3616 bölgelerine,
Yarın 10.00-17.00 saatleri arasında Ceyhan ilçesine bağlı 3604, 3605, 3612, 3614, 3616 bölgelerine,
Yarın 09.00-17.00 saatleri arasında Feke ilçesine bağlı Belen, Çatak Merkez, Darıcanlık, Emirli, Gedikli Merkez, Tapurlu, Belen Gökmenler, Karatut, Kuzgeçe, Orta, Cami Yanı, Esentepe, Köse Ardıcı, Mağraderesi, Pınarbaşı, Söğüt Sekisi, Aksu, Cıvıklı Merkez, Zoplar bölgelerine,
Yarın 09.00-17.00 saatleri arasında Saimbeyli ilçesine bağlı Belen, Çatak Merkez, Darıcanlık, Emirli, Gedikli Merkez, Tapurlu, Belen Gökmenler, Karatut, Kuzgeçe, Orta, Cami Yanı, Esentepe, Köse Ardıcı, Mağraderesi, Pınarbaşı, Söğüt Sekisi, Aksu, Cıvıklı Merkez, Zoplar bölgelerine,
Yarın 09.30-17.30 saatleri arasında Sarıçam ilçesine bağlı D-400 Karayolu, 5910, 5909, Sanayi-, Mısıs, Fuat Cebesoy, 1 bölgelerine,
Yarın 09.00-12.30 saatleri arasında Seyhan ilçesine bağlı Sınır, 75086, 75078, 75080, 75084, 75082, 75046 bölgelerine,
Yarın 09.00-17.00 saatleri arasında Yüreğir ilçesine bağlı D-400 Karayolu, 5910, 5909, Sanayi-, Mısıs, Fuat Cebesoy, 1 bölgelerine” elektrik enerjisinin verilemeyeceği bildirildi.
Toroslar EDAŞ Mersin’in ve Adana’nın bazı ilçe, mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Bu açıklamaya göre Mersin’de:
“Yarın 09.00-17.00 saatleri arasında Akdeniz ilçesine bağlı Deniz, Kazanlı, Yaşar Çıkmazı, Parıltı Çıkmazı, Vezir Çıkmazı, Sultan, Reis, Marmara Çıkmazı, Kuşkonmaz Çıkmazı, Sevinç, Kuğu Çıkmazı, Anafor Çıkmazı, Aydın, Atatürk_12, Harbiye, Yaka, Toroslar_1, Hurma, Gudubes, Fabrikalar_1, Efe, Elmas, Duru, Kekik Çıkmazı, Poyraz, Noğay Çıkmazı, Nil, Barış, Uğur, Gürbüz, Çağrı, Işık-3 bölgelerine,
Yarın 09.30-17.00 saatleri arasında Aydıncık ilçesine bağlı Kamaş, Hacıbahattin, Hacıoğlu/3, Zeybek, Gökçel, Hacıoğlu/2, Uzun, Yavuz Selim/2, Yavuz Selim/3, Hacıoğlu/1, Yörük, Ramazan Yılmaz-, Çetin, Hacıoğlu, Ziya Gökalp, Karayel, Boncuk, Yıldız, Yavuz Selim, Köşk, Aslanoğlu, Yavuz Selim/1, Uçar, Tehneldere, Akdam, Vatan, Şeker, Kamaş, Silifke, Tehneldere bölgelerine,
Yarın 09.00-17-00 saatleri arasında Mut ilçesine bağlı Alaçam, Merkez bölgelerine,
Yarın 09.00-17.00 saatleri arasında Yenişehir ilçesine bağlı 7, 18, 28, 15, 16, 26, Zafer, 1, 10, 11, 12, 2, 3, 4, 5, 8, Atatürk, 3., 17, 19, 21, 24, 6, 29, 30, 31, 25, 27, 32, 36, 33, 34, 35, 38, 23, 13, 20 (Erçel), 14, 22, Atatürk (Erçel), 9_1, 20, 41125, 4171, 4141, 4119, 4143, 4110, 4113, 4159, 41103, 4106, 4129, 4139, 4138, 4140, 4144, 4142, 4146, 4116, 4123, 4118, 4114, 4148, 4122, 4120, 4109, 4124, 4111, 4152, 4164, 4127, 4137, 4187, 4155, 41108, 4176, 4196, 4189, 41102, 4190, 4191, 4131, 4150, 4172, 4183, 4173, 4167, 4108, 4186, 41100, 4177, 41104, 4136, 4197, 4166, 4184, 4195 nolu bölgelere,
Yarın 09.00-17.00 saatleri arasında Yenişehir ilçesine bağlı İstiklal, 4179, 4194, 4162, 4163, 4168, 4156, 4158, 4160, 4145, 4157, 4130, 4133, 4115, 4126, 4102, 4107, 4154, 4101, 4104, 41120, 4175, 41127, 4165, 41122, Cumhuriyet, 41129, 41124, 41109, 41126, 41128, 4170, 41130, 41133, 41403, 41134, 41135, 41131, 41136, 41121, 41110, 41111, 41112, 41113, 41114 nolu bölgelere,
Yarın 09.00-17.00 saatleri arasında Yenişehir ilçesine bağlı Atatürk/1, 41117, 41142, 4121, 4166/1, 4112, 41123, 4198, 41118, 41107, 41115, 41119, 41138, 4169, 41140, 3901, 3909, 3938, 3971, 3933, 3914, 3949, Atatürk_1, 3927, 3945, 3947, 3936, 3924, 3923, 3943, 3932, 3931, 3941, 3913, 3946, 3957, 3904, 3908, 3902, 3905, 3921, 3968, 3929, 3922, 3919, 3915, 3926, 3944, 3920, 3942, 3964, 3974, 3925 nolu bölgelere,
Yarın 09.00-17.00 saatleri arasında Yenişehir ilçesine bağlı Kirişli, 3801, Soğanlık, Dr.Buket Avşar, 3821, 3825, 3854, 3865, Atatürk_3, 3820, 3812, 3808, 3833, 3834, 3802, 3809, 3835, 3826, 3830/1, 3876, 3841, 3858, 3817, 3815, 3814, 3828, 3881, 3868, 3830, 3838, 3872, 3831, 3875, 3847, 3880, 3878, 3883, 3857, 3849, 3853, 3848, 3887, 3822, 3819, 3816, 3845, 3827, 40001, 4023, 4020, 4028, 4021, 4006, 4001, 4002, 4026, 4019, 4010, 4015, 4008, 4007, 4005, 4016, 4003, 4012, 4013, 4011, 4009, 4018, 4030, 4004, 4032, 4024, 4014, 4027, 4025, 4029 nolu bölgelere” elektrik enerjisinin verilemeyeceği bildirildi.
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.