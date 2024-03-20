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Hatay’da Altınözü Hassa Kırıkhan Kumlu Reyhanlı ve Samandağ etkilenecek

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Toroslar Elektrik Dağıtım AŞ. (Toroslar EDAŞ) tarafından Hatay’da işletme ve yatırım çalışması nedeniyle bazı ilçe ve mahallelerde elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. Toroslar EDAŞ Hatay’ın bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Verilen bilgilere göre bazı mahallelerde elektrik kesintisinin saatler süreceği bildirildi.

Hatay’da Altınözü Hassa Kırıkhan Kumlu Reyhanlı ve Samandağ etkilenecek mask
Hatay’da Altınözü Hassa Kırıkhan Kumlu Reyhanlı ve Samandağ etkilenecek
Hatay’da Altınözü Hassa Kırıkhan Kumlu Reyhanlı ve Samandağ etkilenecek
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Toroslar EDAŞ Hatay’ın bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Bu açıklamaya göre Hatay’da:

Hatay’da Altınözü Hassa Kırıkhan Kumlu Reyhanlı ve Samandağ etkilenecek

“Yarın 09.00-17.00 saatleri arasında Altınözü ilçesine bağlı Erbaşı 5, Erbaşı 1, Erbaşı 4, Erbaşı 7, Erbaşı 6, Erbaşı bölgelerine,

Hatay’da Altınözü Hassa Kırıkhan Kumlu Reyhanlı ve Samandağ etkilenecek

Yarın 09.00-17.00 saatleri arasında Hassa ilçesine bağlı Doğan 1, Akbez 4, Alparslan 1, Molla Gürani, Akbez 16, Vakıf 1, Çiftçiler, Akbez 14, Akbez 6, Hassa, Yunus Emre 2, Yakut, Dişçiler, Şehit Murat Kaya, Eftalya, Yurt 1, Akbez 13, Lalezar, Okul, Çiçek 1, Akbez 8, Harezmi, Şehit Veysel Şirin, Hasanceli, Av.Mehmet Doğan, Nergis, Fatih-, Çam, Sevdalı, Kıbrıs, Çimen, Hassa (Yeni)-, Oğuzhan 1, Pamuk bölgelerine,

Hatay’da Altınözü Hassa Kırıkhan Kumlu Reyhanlı ve Samandağ etkilenecek

Yarın 09.00-17.00 saatleri arasında Hassa ilçesine bağlı Selimiye, Ziya Gökalp, Sancak, Söylemez, Yüksel, Farabi, Lale 1, Akbez 3, Cebesoy, Gökkuşağı, Yaşar, Tomurcuk, Türkistan, İnönü 1, Çiğdem 1, Adnan Menderes, Sümbül, Abdurrahman Demirel, Kilis 1, Kilis, Dağlıoğlu, Uluyol, Laleli, Şehit Halil Kara, Çavuş, Günebakan, Papatya, Şehit Ali Gök, Yeni, Yurt 2, Zümrüt bölgelerine,

Hatay’da Altınözü Hassa Kırıkhan Kumlu Reyhanlı ve Samandağ etkilenecek

Yarın 09.00-17.00 saatleri arasında Kırıkhan ilçesine bağlı Karagöl, 1502, Doğan, Nazikdil, Damla, Akınlar, Yakar, Uçarlar, 1511, Yanar, 1512, Gazi-, Akgöz, Eker, Şanverdi, Karasu, Aynalıgöl, Kandemir, Uçar, Fatih-, Fatih 1, Kaymakam Serkan Keçeli, Kırmızıtoprak, Biricikler, 7614, 7407, 7609, 7410, 7611, 7414, 7601, 7616, Merkez 17, 7613, Karabatak, 7617, Kumtepe 2, Kazkeli 18, Kazkeli 16, Kazkeli 23, Kazkeli 17, Kazkeli 20, Kazkeli 19, Kazkeli 3, Kazkeli 26, Kazkeli 24, Kazkeli 1, Kazkeli 15, Kazkeli, Kazkeli 25, 7604, 7606, 7603, 7602, Kumtepe 1, Çamlık, Neşe, Alparslan, Yörük bölgelerine,

Hatay’da Altınözü Hassa Kırıkhan Kumlu Reyhanlı ve Samandağ etkilenecek

Yarın 09.00-17.00 saatleri arasında Kumlu ilçesine bağlı Karagöl, 1502, Doğan, Nazikdil, Damla, Akınlar, Yakar, Uçarlar, 1511, Yanar, 1512, Gazi-, Akgöz, Eker, Şanverdi, Karasu, Aynalıgöl, Kandemir, Uçar, Fatih-, Fatih 1, Kaymakam Serkan Keçeli, Kırmızıtoprak, Biricikler, 7614, 7407, 7609, 7410, 7611, 7414, 7601, 7616, Merkez 17, 7613, Karabatak, 7617, Kumtepe 2, Kazkeli 18, Kazkeli 16, Kazkeli 23, Kazkeli 17, Kazkeli 20, Kazkeli 19, Kazkeli 3, Kazkeli 26, Kazkeli 24, Kazkeli 1, Kazkeli 15, Kazkeli, Kazkeli 25, 7604, 7606, 7603, 7602, Kumtepe 1 bölgelerine,

Hatay’da Altınözü Hassa Kırıkhan Kumlu Reyhanlı ve Samandağ etkilenecek

Yarın 09.00-17.00 saatleri arasında Reyhanlı ilçesine bağlı Karagöl, 1502, Doğan, Nazikdil, Damla, Akınlar, Yakar, Uçarlar, 1511, Yanar, 1512, Gazi-, Akgöz, Eker, Şanverdi, Karasu, Aynalıgöl, Kandemir, Uçar, Fatih-, Fatih 1, Kaymakam Serkan Keçeli, Kırmızıtoprak, Biricikler, 7614, 7407, 7609, 7410, 7611, 7414, 7601, 7616, Merkez 17, 7613, Karabatak, 7617, Kumtepe 2, Kazkeli 18, Kazkeli 16, Kazkeli 23, Kazkeli 17, Kazkeli 20, Kazkeli 19, Kazkeli 3, Kazkeli 26, Kazkeli 24, Kazkeli 1, Kazkeli 15, Kazkeli, Kazkeli 25, 7604, 7606, 7603, 7602, Kumtepe 1 bölgelerine,

Hatay’da Altınözü Hassa Kırıkhan Kumlu Reyhanlı ve Samandağ etkilenecek

Yarın 09.00-17.00 saatleri arasında Samandağ ilçesine bağlı 5554, Türbe, 127, Sahil 2, 17, 5557, 129, 5555, 227, Ortaokul, 301, 315, 319, 340, 395, 363, 351, 393, 387, 381, 24, 388, 5501, 5502, 5503, 5505, 5509, 5530, 5516, İbrahim Sertel, Sahil, Cemil Kaya, Haydar, Cumhuriyet 3, Hasan Ekşi, Ali Halil, Ali Silmen Ekşi, Uludağ, 5261, 5255, 5257, 5258, 5260, 5267, 5265, 5288, 5290, 5268, 5269, 5270, 5271, 5276, 5294, 5295, 5296, 5298, 5304, 5305, 5308, 5310, 5264, Set Yolu, 5259, 5275, 5287, 5289, 5291, 5293, Sahil 1 bölgelerine,

Hatay’da Altınözü Hassa Kırıkhan Kumlu Reyhanlı ve Samandağ etkilenecek

Yarın 09.30-17.30 saatleri arasında Samandağ ilçesine Liman, Nazım Hikmet Ran, 75, 76, 78, 79, 81, Mimar Sinan, İsmet Paşa, 72, 74, 77, 80, Yusuf Çelik, 84, 85, 404, 5701, 5702, 134, Türbe, Set Yolu (Cemal Gürsel), 5561, Sahil 2, 140, 257, 1, 5550, 5557, 148, 5551, 5549, 138, 224, 244, 238, 269, 248, 252, 250, Set Yolu, 325, 304, 367, 5515, 5530, 5516 bölgelerine” elektrik enerjisinin verilemeyeceği bildirildi.

 

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20 Mar 2024 - 12:29 Hatay- Gündem

Mahreç  Murat İpekten

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