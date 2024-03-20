Hatay’da Altınözü Hassa Kırıkhan Kumlu Reyhanlı ve Samandağ etkilenecek

Toroslar EDAŞ Hatay’ın bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Bu açıklamaya göre Hatay’da:
“Yarın 09.00-17.00 saatleri arasında Altınözü ilçesine bağlı Erbaşı 5, Erbaşı 1, Erbaşı 4, Erbaşı 7, Erbaşı 6, Erbaşı bölgelerine,
Yarın 09.00-17.00 saatleri arasında Hassa ilçesine bağlı Doğan 1, Akbez 4, Alparslan 1, Molla Gürani, Akbez 16, Vakıf 1, Çiftçiler, Akbez 14, Akbez 6, Hassa, Yunus Emre 2, Yakut, Dişçiler, Şehit Murat Kaya, Eftalya, Yurt 1, Akbez 13, Lalezar, Okul, Çiçek 1, Akbez 8, Harezmi, Şehit Veysel Şirin, Hasanceli, Av.Mehmet Doğan, Nergis, Fatih-, Çam, Sevdalı, Kıbrıs, Çimen, Hassa (Yeni)-, Oğuzhan 1, Pamuk bölgelerine,
Yarın 09.00-17.00 saatleri arasında Hassa ilçesine bağlı Selimiye, Ziya Gökalp, Sancak, Söylemez, Yüksel, Farabi, Lale 1, Akbez 3, Cebesoy, Gökkuşağı, Yaşar, Tomurcuk, Türkistan, İnönü 1, Çiğdem 1, Adnan Menderes, Sümbül, Abdurrahman Demirel, Kilis 1, Kilis, Dağlıoğlu, Uluyol, Laleli, Şehit Halil Kara, Çavuş, Günebakan, Papatya, Şehit Ali Gök, Yeni, Yurt 2, Zümrüt bölgelerine,
Yarın 09.00-17.00 saatleri arasında Kırıkhan ilçesine bağlı Karagöl, 1502, Doğan, Nazikdil, Damla, Akınlar, Yakar, Uçarlar, 1511, Yanar, 1512, Gazi-, Akgöz, Eker, Şanverdi, Karasu, Aynalıgöl, Kandemir, Uçar, Fatih-, Fatih 1, Kaymakam Serkan Keçeli, Kırmızıtoprak, Biricikler, 7614, 7407, 7609, 7410, 7611, 7414, 7601, 7616, Merkez 17, 7613, Karabatak, 7617, Kumtepe 2, Kazkeli 18, Kazkeli 16, Kazkeli 23, Kazkeli 17, Kazkeli 20, Kazkeli 19, Kazkeli 3, Kazkeli 26, Kazkeli 24, Kazkeli 1, Kazkeli 15, Kazkeli, Kazkeli 25, 7604, 7606, 7603, 7602, Kumtepe 1, Çamlık, Neşe, Alparslan, Yörük bölgelerine,
Yarın 09.00-17.00 saatleri arasında Kumlu ilçesine bağlı Karagöl, 1502, Doğan, Nazikdil, Damla, Akınlar, Yakar, Uçarlar, 1511, Yanar, 1512, Gazi-, Akgöz, Eker, Şanverdi, Karasu, Aynalıgöl, Kandemir, Uçar, Fatih-, Fatih 1, Kaymakam Serkan Keçeli, Kırmızıtoprak, Biricikler, 7614, 7407, 7609, 7410, 7611, 7414, 7601, 7616, Merkez 17, 7613, Karabatak, 7617, Kumtepe 2, Kazkeli 18, Kazkeli 16, Kazkeli 23, Kazkeli 17, Kazkeli 20, Kazkeli 19, Kazkeli 3, Kazkeli 26, Kazkeli 24, Kazkeli 1, Kazkeli 15, Kazkeli, Kazkeli 25, 7604, 7606, 7603, 7602, Kumtepe 1 bölgelerine,
Yarın 09.00-17.00 saatleri arasında Reyhanlı ilçesine bağlı Karagöl, 1502, Doğan, Nazikdil, Damla, Akınlar, Yakar, Uçarlar, 1511, Yanar, 1512, Gazi-, Akgöz, Eker, Şanverdi, Karasu, Aynalıgöl, Kandemir, Uçar, Fatih-, Fatih 1, Kaymakam Serkan Keçeli, Kırmızıtoprak, Biricikler, 7614, 7407, 7609, 7410, 7611, 7414, 7601, 7616, Merkez 17, 7613, Karabatak, 7617, Kumtepe 2, Kazkeli 18, Kazkeli 16, Kazkeli 23, Kazkeli 17, Kazkeli 20, Kazkeli 19, Kazkeli 3, Kazkeli 26, Kazkeli 24, Kazkeli 1, Kazkeli 15, Kazkeli, Kazkeli 25, 7604, 7606, 7603, 7602, Kumtepe 1 bölgelerine,
Yarın 09.00-17.00 saatleri arasında Samandağ ilçesine bağlı 5554, Türbe, 127, Sahil 2, 17, 5557, 129, 5555, 227, Ortaokul, 301, 315, 319, 340, 395, 363, 351, 393, 387, 381, 24, 388, 5501, 5502, 5503, 5505, 5509, 5530, 5516, İbrahim Sertel, Sahil, Cemil Kaya, Haydar, Cumhuriyet 3, Hasan Ekşi, Ali Halil, Ali Silmen Ekşi, Uludağ, 5261, 5255, 5257, 5258, 5260, 5267, 5265, 5288, 5290, 5268, 5269, 5270, 5271, 5276, 5294, 5295, 5296, 5298, 5304, 5305, 5308, 5310, 5264, Set Yolu, 5259, 5275, 5287, 5289, 5291, 5293, Sahil 1 bölgelerine,
Yarın 09.30-17.30 saatleri arasında Samandağ ilçesine Liman, Nazım Hikmet Ran, 75, 76, 78, 79, 81, Mimar Sinan, İsmet Paşa, 72, 74, 77, 80, Yusuf Çelik, 84, 85, 404, 5701, 5702, 134, Türbe, Set Yolu (Cemal Gürsel), 5561, Sahil 2, 140, 257, 1, 5550, 5557, 148, 5551, 5549, 138, 224, 244, 238, 269, 248, 252, 250, Set Yolu, 325, 304, 367, 5515, 5530, 5516 bölgelerine” elektrik enerjisinin verilemeyeceği bildirildi.
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.