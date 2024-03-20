20 Mar 2024 - 12:21- Gündem G:

Maraş’taki deprem neden şiddetli hissedildi? Uzmanlardan açıklama geldi

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Bugün saat 08.55’te Kahramanmaraş’ın Dulkadiroğlu ilçesinde 4.0 büyüklüğünde bir sarsıntı gerçekleşti. AFAD tarafından verilen bilgilere göre Kahramanmaraş’taki deprem yerin 9.71 kilometre derinliğinde meydana gelirken uzmanlar tarafından meydana gelen deprem incelemesi yapıldı. İçelli depremin büyüklüğünün 4.0 olduğunu fakat şiddetinin 5.2 olduğunu bildirdi.

Maraş’taki deprem neden şiddetli hissedildi Uzmanlardan açıklama geldi mask
Maraş’taki deprem neden şiddetli hissedildi Uzmanlardan açıklama geldi
Maraş’taki deprem neden şiddetli hissedildi Uzmanlardan açıklama geldi
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Jeolog Dr. Ramazan Demirtaş ve Yer Bilimleri Uzmanı Serkan İçelli Kahramanmaraş’ın Dulkadiroğlu ilçesinde meydana gelen 4.0 büyüklüğündeki depremi yorumladı. 4.0 büyüklüğündeki depremin vatandaşlar tarafından şiddetli hissedilmesinin nedenine yer veren İçelli depremin büyüklüğünün ve şiddetinin farklı terimler olduğunu hatırlattı.

Maraş’taki deprem neden şiddetli hissedildi? Uzmanlardan açıklama geldi

“BÖLGEDE DAHA BÜYÜK DEPREMLER NORMALDİR”

Yer Bilimleri Uzmanı Serkan İçelli şiddetli hissedildiği bildirilen son depremle ilgili, “Türkoğlu Gölbaşı arasında bulunan Pazarcık segmentinde 4.0 büyüklüğünde 6 Şubat’taki yırtılmanın yerleşme (artçı) depremi oldu. Yırtılarak hareket eden parça ve derinlik spectral ivme değerlerini doğrudan etkiler. Hani ‘hocam hiç 4 gibi değildi en az 5’di’ diyenlerin atladığı durum bu. Bu depremde büyüklük 4.0 moment magnitud, şiddet ise 5,2. Bölgede daha büyük (daha önce anlattığım nitelikte) depremler normaldir” ifadelerine yer verdi.
Maraş’taki deprem neden şiddetli hissedildi? Uzmanlardan açıklama geldi

“ANORMAL BİR DURUM YOK”

Jeolog Dr. Ramazan Demirtaş ise meydana gelen depremin artçı bir deprem olduğunu bildirerek, “Doğu Anadolu Fay Zonu Gölbaşı-Türkoğlu parçası üzerinde, Kapıçam Kahramanmaraş civarında, 6 Şubat 2023 (04.17, 7.8 büyüklüğünde) depreminin 20 kilometre kuzey doğusunda, 4.0’lık bir deprem oldu” dedi.

Maraş’taki deprem neden şiddetli hissedildi? Uzmanlardan açıklama geldi

Demirtaş 6 Şubat 2023 depreminden bu güne bölgede olan artçı depremleri ise şu şekilde belirtti:

“6 Şubat 2023 ile 20 Mart 2024 tarihleri arası, 4.0 ile 6.6 büyüklüğü arasında 122 artçı/tetiklenmiş bağımsız deprem oldu. Anormal bir durum yok.”

Maraş’taki deprem neden şiddetli hissedildi? Uzmanlardan açıklama geldi
 

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20 Mar 2024 - 12:21 Kahramanmaraş- Gündem

Mahreç  Besime Güner

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