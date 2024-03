LGS adayları bu habere dikkat!

Liselere Geçiş Sınavı (LGS) başvuruları 18 Mart itibari ile başladı. Bu yıl sınav başvurularındaki değişiklikler hakkında bilgi veren Rehberlik ve Eğitim Uzmanı Tolga Özcan, BUSABAH’a önemli açıklamalarda bulundu.

2 Haziran 2024’te gerçekleştirilecek LGS başvurularının 18 Mart itibari ile başladığına vurgu yapan Özcan, son başvuru tarihinin 29 Mart olduğunu kaydetti.

“KONTROL ETTİRMELERİ GEREKİYOR”

Sınava girecek her öğrencinin kendi başvurusunu e-Okul sistemi üzerinden gerçekleştireceğini söyleyen Özcan, “Bu yıl başvurularda bazı değişiklikler var. Bu yıl her öğrenci kendi başvurusunu e-Okul üzerinden gerçekleştirecek. Yani artık otomatik başvuru yapılmayacak. Ondan dolayı her öğrenci kendi e-Okul sistemi üzerinden başvurusunu gerçekleştirecek. Buna adayların dikkat etmesi gerekiyor. Sınava girmek isteyen her öğrenci kendi başvurusunu e-Okul sistemi üzerinden gerçekleştirecek. Başvuru için öğrencilerden herhangi bir ücret talep edilmeyecektir. Sınav başvurularında bulunacak öğrenciler, başvuru yapmadan önce elektronik ortamdaki bilgilerinin güncel olup olmadığını, kayıtlı oldukları okul müdürlüklerinden kontrol ettirecekler. Burası da önemli. Adaylarımızın okul müdürlüklerine kontrol ettirmeleri gerekiyor. Öğrenci bilgilerinin güncelliğinden okul müdürlüğü sorumlu olacak. Sınava girmeyecek öğrencilerin herhangi bir işlem yapmasına gerek yok. Başvurular 1 Nisan 2024’e kadar okul müdürlükleri tarafından onaylanacak. Adaylarımızın da bunun takipçisi olmazsı gerekiyor. Yani okul müdürlükleri başvuru işlemleri için öğrencilere rehberlik edecek. Sınav başvurularını da 1 Nisan 2024 tarihine kadar onaylayacak. Bu yıl yeni olan bir özellikle daha var. Pandemi döneminde öğrenciler kendi sınıflarında, kendi okullarında sınava giriyorlardı adaylar. Şimdi öyle bir şey yok. Artık Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) sınav salonlarını kendi atayacak. kendi atayacak. İlk pandemi döneminde olmuştu böyle bir uygulama adaylar kendi okullarında sınava girmişlerdi. Ama bu yıl itibariyle MEB sınav salonlarına kendi atayacak, adaylar farklı okullarda sınava girecek. Bunun için de adaylarımızın bilgisi olsun. Yani MEB'in belirlediği okullarda sınava girecek adaylar. Her ilçede bir sınav merkezi olacak şekilde planlama yapılacak. Dolayısıyla sınava, il ve ilçelerde MEB tarafından belirlenen okullarda girilecek” şeklinde konuştu.

“BÖYLE BİR DURUM SÖZ KONUSU DEĞİL”

Sınav içeriğinde herhangi bir değişiklik olmadığını dile getiren Özcan, “Sınav başvuruları tamamladıktan sonra sınava giriş yerleri 24 Mayıs'tan itibaren açıklanacak. Adaylarımız 24 Mayıs 2024’te başvuru belgesini e-Okul üzerinden alacak, sınav giriş belgesini okul müdürlüklerinden aldıktan sonra orada mühürletip, onaylatacak, adaylarımız buna dikkat etsinler. Sınavın içeriğinde herhangi bir değişiklik yok. Zaten LGS iki oturumda yapılıyor. Birinci oturum 09.30’da, ikinci oturum ise 11.30’da başlayacak. Birinci oturumda öğrencilere Türkçe, İnkılap Tarihi, Din Kültürü ve Yabancı Dil derslerinden oluşacak toplam 50 soru sorulacak ve 75 dakika verilecek. İkinci oturumda ise öğrencilere Matematik ve Fen Bilimleri derslerinden toplamda 40 soru sorulacak, 80 dakika verilecek. Adaylarımız bu süre içerisinde sorulara cevap verecekler. Sınavın içeriğinde herhangi bir değişiklik yok, adaylarımız burada rahat olsunlar. Geçen yıl yani 2023 yılında depremden dolayı ikinci dönem konuları LGS’ye girecek öğrencilere sorulmamıştı ama bu yıl böyle bir durum söz konusu değil. Bu yıl 8. sınıfın tüm konuları sınav kapsamında olacak. Onun için LGS'ye hazırlanacak öğrenciler buna dikkat etsinler. Tabii burada bir de nakil önemli. tabii Burada bir de nakil önemli. Aday mesela yurt dışından gelmiştir, tayinler belli olacak. Onun için de burada adaylarımız il ve ilçe müdürlüklerine 28 Mayıs'a kadar başvuru yapabilecekler. Yani dilekçelerini sınava girmek istedikleri il ilçe Milli Eğitim Müdürlüklerine, 28 Mayıs'a kadar başvurabilirler. Sınav tarihi 2 Haziran 2024’tür. Sınav sonuçları ise 20 Haziran 2024’te açıklanacaktır” ifadelerine yer verdi.