47 ilaçtan 36’sının yerli olması umutlandırdı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 'Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesi'nde yeni düzenleme yapıldığını belirtti. SGK tarafından yapılan düzenleme ile 3 adet kanser ilacı, 3 adet multipl skleroz ilacı, 1 adet immunosupresan ilacı, 7 adet antibiyotik, 6 adet kan ürünü ve 3 adet diyabet ilacı olmak üzere 36'sı yerli toplam 47 ilacın geri ödeme listesine alındığını söyledi. Bu açıklamayı değerlendiren Malatya Eczacı Odası Başkanı Ebru Sönmez, BUSABAH Medya’ya konuşarak önemli açıklamalarda bulundu.

Ödeme listesine alınan ilaçların yeni üretildiğine dikkat çeken Malatya Eczacı Odası Başkanı Ebru Sönmez, her zaman istediklerinin tüm ilaçların geri ödeme listesine alınması ve hastaların karşılayabilecek ilaçların üretilmesi, yerli ilacın kesinlikle desteklenmesi olduğunu söyledi.

“BENİM İÇİN BUNU GÖRMEK ÇOK GÜZEL”

“Bakanımızın açıklamasını ben de okudum” diyen Sönmez, şunları kaydetti:

“47 ilaçtan 36’sı yerli üretilen ilaç olduğunu görünce gerçekten ben çok mutlu oldum. Biz daima ‘eğer ilaca kolay ulaşmak, daha az parayla almak istiyorsak yerli ilacı desteklemeliyiz’ diye söylüyoruz. Bence bunun ada artık yavaş yavaş adımları atılıyor. Benim için bunu görmek çok güzel. Bunların arasında özellikle kanser ilaçlarının olması, MS hastalarına belki umut ışığı olacak ilaçların olması, antibiyotik sıkıntısı yaşadığımız şu süreçlerde yeni antibiyotiklerin üretilmiş olması, kanama sıkıntısı yaşayan hastalarımıza kan ürünü ilaçların geri ödeme kapsamına alınması, diyabet hastalarına yeni ilaçların tekrar üretilip, onlara da umut olması gerçekten bizim için çok kıymetli. Umarım bütün hastalıklara şifa olacak ilaçlar kısa bir süre içerisinde üretilir. Belki yurt dışında yapılan tedavi edici ilaçların Türkiye şartlarında da üretilebiliyor olması bizim için çok kıymetli.”

“HASTALARIN ÇARESİZLİĞİNE ŞAHİT OLUYORUZ”

Yerli ilaçların sayısının giderek artması temennisinde bulunan Sönmez,

“Biz hastalarla birebir iletişimde olduğumuz için onların çaresizliğine birebir şahit oluyoruz. Biz gerçekten bu duruma çok üzülüyoruz. Biz daima hastalarımıza şifa olmak istiyoruz. Ama bazı konularda da elimiz, kolumuz bağlanmış oluyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımızın bu açıklaması bizim için umut oldu. Umarım yerli ilaçlarımızın sayısı giderek artar, umarım hastalarımıza daha çok umut olabiliriz”

şeklinde konuştu.