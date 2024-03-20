Muhtar Dönmez isyan etti: Vatandaşlarımız çok mağdur

Depremlerden sonra ağır bir yıkım alan Malatya’da felaketin izleri silinmeye çalışılırken, Malatya merkez olmak üzere birçok mahalle, hala depreminde meydana gelen sorunlarla mücadele etmeye devam ediyor. İnternet, elektrik, hafriyat başta olmak üzere bir problem yumağı haline dönüşen Yeşiltepe’nin Seyran Mahallesi ise, bir an önce eski şaşalı günlerine dönmek istiyor. Mahallede elektrik, internet, hurdacılar gibi sorunlar yer alırken, BUSABAH Medya’ya konuşan Mahalle Muhtarı Zihni Dönmez, o kadar çaba göstermesine rağmen seslerini bir türlü yetkililere duyuramadıklarını dile getirdi.

İlk olarak internet sorununa değinen Seyran Mahallesi Muhtarı Zihni Dönmez, şu anda mahallede yer alan sorunların başında internet geldiğini söyledi.

“ÖĞRENCİLERİMİZ DERS ÇALIŞAMIYORLAR”

İnternet hizmeti verilemiyorsa ücretinin de alınmaması gerektiğine dikkat çeken Dönmez,

“İnternette yaşanan problem nedeniyle mahalle sakinlerimiz, özellikle çocuklar ve gençler problem yaşıyorlar. Öğrencilerimiz ders çalışamıyorlar. İnternet hem çekmiyor hem de internet kabloları kopuk olmasına rağmen buna müdahale edilmiyor. Son zamanlarda kablo hırsızlığı başladı. Kablolar çalınmadan önce bir an önce onarılıp, internetin bir an önce vatandaşların hizmetine sunulmasını istiyoruz. Vatandaşlarımız ‘Biz faturasını ödüyoruz, ancak internet hizmeti alamıyoruz’ diyorlar. Vatandaşlarımız bu problemden çok mağdurlar. Mademki hizmet veremiyorlarsa, internetin ücretini almasınlar”

ifadelerini kullandı.

“HAFRİYAT DA BİZİM İÇİN SIKINTI ARZ EDİYOR”

Hem hafriyat döküm alnından şikayetçi olan hem de mahallede sık sık elektrik kesintisi yaşandığını dile getiren Dönmez,

“Elektrik sorunu yaşıyoruz. Elektriklerimiz sık sık kesiliyor. Bu sorun da bir an önce çözülmeli. Biz bu sorunla ilgili sık sık şikâyette bulunduk. İl müdürleriyle zaman zaman görüşüyoruz. Hafriyatla ilgili sıkıntıları olduğunu ifade ediyorlar. Ama mutlaka bunun bir çözümünün olması gerekiyor. Döküm sahasında elektrik telleri geçiyorsa, oraya hafriyat dökmemeleri gerekiyor. Öte yandan Şehir Mezarlığının yanına dökülen hafriyat da bizim için sıkıntı arz ediyor. Hafriyatların buraya dökülmesi başından bu yana hataydı. Hafriyat dökümünü kullanılmayan 3-4 bölgeye yapabilirler, orada da ayrışım yapabilirlerdi. Fakat asbest denilen zehri Yeşiltepe, Çarmuzu, Dilek soluyacak. Bu da büyük bir tehlikeye neden olacak. Hafriyatın oradan kalkması da sıkıntı olacak”

söyleminde bulundu.

“MAHALLEDE ÇOK ÇİRKİN GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI”

Seyran Mahallesi ile Hoca Ahmet Yesevi mahalleleri arasında bulunan hurdacılar sorununa değinen Dönmez,

“Ayrıca Hurdacılar Sitesinin kaldırılmasını istiyoruz. Yeşiltepe Stadının yanında hurdacılar var. Özellikle stada gelen sporcular ve bizim mahalle sakimlerimiz bunlardan şikâyetçiler. Hurdacılar bir an önce kaldırılmalı. Özellikle depremlerden sonra hurdacılık tamamen bir sektör haline geldi. Sokak içlerinde, parsellerde, her yerde hurdacılar var. Mahallede çok çirkin görüntüler ortaya çıktı. Biz artık şehirde yaşıyoruz. Bunun da çözüm noktası devlet büyüklerimizin elinde. Bir hırsızlık olayı olduğunda Yeşiltepe’nin ismi zikrediliyor. Biz bu ön yargıyı artık kaldıramıyoruz. Esnaflarımız nasıl ki vergisini ödüyorsa, bunlar da eğer bu işi yapıyorlarsa vergisini ödemeli. Devletimiz de bunlara bir yer yapmalı ve bir araya toplamalı”

diye konuştu.

“BİZ SADECE RİCACIYIZ”

Sorunlar çözülmediği için vatandaşların ilk olarak kendilerine tepki gösterdiğini belirten Dönmez,

“En büyük tepki muhtarlara geliyor. Vatandaşlarımızın ilk tepkisi depremlerden sonra çadır için yapıldı. Çadırları biz dağıtmadık. Keza elektrik ve internet sıkıntısında da ilk tepkiler haklı olarak bizlere geliyor. Çünkü biz ilgili kurum ve vatandaşlar arasında bir aracıyız, bir ricacıyız. Biz daima mahalle sakinlerimizin yanında olduk ve olmaya da devam edeceğiz. Biz eğelen istek, talep ve önerileri ilgili kurum ve kuruluşlara iletmeye devam edeceğiz. Çözüm noktası yetkilerde. Biz elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz”

dedi.