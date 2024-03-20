Seçim çalışmalarına Oto Pazarı’nda devam eden Yeniden Refah Partisi Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Bilal Yıldırım, esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi. Burada yoğun ilgi ve destek sözleri ile karşılaşan Yıldırım, önemli açıklamalarda bulundu.

Malatya’da değişimin ancak vatandaşların desteği ve sandıkta vereceği oylarla gerçekleşebileceğini belirten Bilal Yıldırım, Milli Görüşün temsilcisi olan Yeniden Refah Partisi olarak, vatandaşların önüne alternatif parti olarak çıktıklarını söyledi.

“BİR AVUÇ TOPLULUKLA HAREKET ETMEYECEĞİZ”

“CHP’ye oy vermeyi düşünen vatandaşlarımız için alternatif parti Yeniden Refah Partisi’dir” diyen Yıldırım şu ifadelere yer verdi:

“Türkiye’de büyüyen tek parti Yeniden Refah Partisi’dir. Malatya’da ve birçok il ve ilçede belediye seçimlerini kazanacağız. Malatya’mızı ahlaklı ve adil bir belediyecilik ile buluşturacağız. Belediyenin hizmetleri ve imkânları her kesime ve herkese adil olarak ulaştırılacak. Sadece bir avuç toplulukla hareket etmeyeceğiz. Belediyeciliğin tüm imkân ve uygulamaları ahlaklı bir anlayış ve yönetim ile yerine getirilecek. Artık son 20 yılda olduğu gibi kişiyi ve kişilere özel imar çalışması olmayacak. Bir daha deprem yaşandığında Malatyalılar 30-40 yıllık birikimlerini kaybetmeyecek. Bir daha deprem yaşandığında Malatya’nın enkaza dönüşmemesinin altyapısını hazırlayacağız. Bunu ancak biz yaparız, çünkü Milli Görüşün temeli ahlaklı belediyeciliktir. Biz, Malatya’nın kazanması için, Malatyalıların kazanması için siyaset yapıyoruz. Birlikte Malatya'yı yeniden yaşanılabilir mutlu bir kent haline getireceğiz.”

Kaynak: BÜLTEN