20 Mar 2024 - 11:43 - Asayiş

Malatya’da 2 araç çarpıştı 1 yaralı

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde iki hafif ticari aracın çarpması sonucu 1 kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre Adıyaman istikametinden Malatya istikametine gitmekte olan Hüseyin D. idaresindeki 44 FD 765 plakalı hafif ticari araç sürücüsü sola dönüş yapmak istediği sırada aynı istikamette arkasından gelen Şahin I. idaresindeki 44 HR 328 plakalı hafif ticari araç ile çarpıştı.