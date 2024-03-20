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Malatya’da 2 araç çarpıştı 1 yaralı

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Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde iki hafif ticari aracın çarpması sonucu 1 kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre Adıyaman istikametinden Malatya istikametine gitmekte olan Hüseyin D. idaresindeki 44 FD 765 plakalı hafif ticari araç sürücüsü sola dönüş yapmak istediği sırada aynı istikamette arkasından gelen Şahin I. idaresindeki 44 HR 328 plakalı hafif ticari araç ile çarpıştı.

Malatya’da 2 araç çarpıştı 1 yaralı mask
Malatya’da 2 araç çarpıştı 1 yaralı
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Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde iki hafif ticari aracın çarpması sonucu 1 kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre Adıyaman istikametinden Malatya istikametine gitmekte olan Hüseyin D. idaresindeki 44 FD 765 plakalı hafif ticari araç sürücüsü sola dönüş yapmak istediği sırada aynı istikamette arkasından gelen Şahin I. idaresindeki 44 HR 328 plakalı hafif ticari araç ile çarpıştı.

Malatya’da 2 araç çarpıştı 1 yaralı

Meydana gelen kazada yolcu olarak bulunan Abuzer İ. yaralandı. Yaralı ihbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan İlk müdahalenin ardından Doğanşehir devlet hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Malatya’da 2 araç çarpıştı 1 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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20 Mar 2024 - 11:43 Malatya- Asayiş

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