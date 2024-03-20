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Tunceli’nin Pülümür Mazgirt ilçeleri dikkat!

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Elektrik sağlayıcıları tarafından Tunceli’de işletme ve yatırım çalışması nedeniyle bazı ilçe ve mahallelerde elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. Bazı mahallelerde elektrik kesintisinin saatler süreceği bildirildi. Tunceli’de yaşanacak elektrik kesintisi listesi! Detaylar haberimizde…

Tunceli’nin Pülümür Mazgirt ilçeleri dikkat! mask
Tunceli’nin Pülümür Mazgirt ilçeleri dikkat!
Tunceli’nin Pülümür Mazgirt ilçeleri dikkat!
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Elektrik sağlayıcıları tarafından Tunceli’de işletme ve yatırım çalışması nedeniyle bazı ilçe ve mahallelerde elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. Bazı mahallelerde elektrik kesintisinin saatler süreceği bildirildi. Tunceli’de yaşanacak elektrik kesintisi listesi! Detaylar haberimizde…

Tunceli’nin Pülümür Mazgirt ilçeleri dikkat!

FEDAŞ Tunceli’nin bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Bu açıklamaya göre Tunceli’de:

“Yarın 09.00-16.00 saatleri arasında Pülümür ilçesine bağlı Elmalı Köyü Çay Mezra, Elmalı Köyü Küllü Mezra, Kırdım Köyü, Şampaşakaraderbent Köyü Köyün Kendisi Mevkii, Üçdam Köyü, Mezra Köyü Salördek Mevkii, Derindere Köyü, Dağyolu Köyü Dağyolu Mevkii, Bardakçı Köyü Sahnezer Mezra,

Tunceli’nin Pülümür Mazgirt ilçeleri dikkat!

Yarın 09.00-16.00 saatleri arasında Pülümür ilçesine bağlı Bardakçı Köyü, Elmalı Köyü, Süleymanuşağı Köyü, Kuzulca Köyü Çay Mezra, Kuzulca Köyü Yonça Dere Mezra, Kuzulca Köyü Değirmen Mezra, Taşlık Köyü Evcik Mezra, Ünveren Köyü, Yarbaşı Köyü, Senek Köyü, Dağyolu Köyü Armağan Mezra, Başkalecik Köyü bölgelerine,

Tunceli’nin Pülümür Mazgirt ilçeleri dikkat!

Yarın 10.00-16.00 saatleri arasında Mazgirt ilçesine bağlı Göktepe Köyü, İsmailli Köyü, Danaburan Köyü, Balkan Köyü, Yazeli Köyü, Kızılcık Köyü, Çarşıbaşı Mahallesi bölgelerine” elektrik enerjisinin verilemeyeceği bildirildi.

Tunceli’nin Pülümür Mazgirt ilçeleri dikkat!
 
 

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20 Mar 2024 - 11:30 Tunceli- Gündem

Mahreç  Murat İpekten

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