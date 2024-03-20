Batman’da Sason Kozluk Hasankeyf Gercüş Beşiri ve Merkez etkilenecek!

DEDAŞ Batman’ın bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Bu açıklamaya göre Batman’da:
“Yarın 09.00-17.00 saatleri arasında Sason ilçesine bağlı Derince bölgelerine,
Yarın 09.00-16.00 saatleri arasında Kozluk ilçesine bağlı Köprübaşı, 75. Yıl bölgelerine,
Yarın 09.00-16.00 saatleri arasında Hasankeyf ilçesine bağlı Tepebaşı, Çardaklı, Kale, Uzundere, Aksu, Karaköy bölgelerine,
Yarın 09.00-16.00 saatleri arasında Gercüş ilçesine bağlı Rüzgarlı, Seki, Akyar, Kayalar, Gönüllü, Gürbüz, Kozlu, Başarköy, Kesiksu, Sargın, Çiçekli, Başova, Çukuryurt, Tutumlu, Düzmeşe, Yassıca, Bayırlı, Kavak, Babnir, Geçit, Kışlak, Hisarmerkez, Bağözü, Koyunlu, Eymir, Tepecik, Taşçı, Kömürcü, Derei, Gökçe, Doruk, Esentepe, Bağlıca, Yayladüzü, Akça, Arık, Karalan, Boğazköy, Yüceköy, Kırkat, Konak, Mağaralı, Pınarbaşı(Merkez), Öteyaka, Aydınlı bölgelerine,
Yarın 09.00-16.00 saatleri arasında Beşiri ilçesine bağlı Behrem Yoğun, Turgut Özal bölgelerine,
Yarın 09.30-17.00 saatleri arasında Merkez ilçesine bağlı Akbaş, Mirzabey, Demirci, Gölbaşı, Kocalar, Akoba, Diktepe, Gültepe, Belde, Yeniköy, Ünlüce, Yenimahalle, Segirkan, Yeniköy, Yenimahalle, Seyrantepe, Yenişehir, Kuyubaşı, Akbaş, Mirzabey, İrmi, Yeniköy, Yenişehir, Yenimahalle, Demirci, Gölbaşı, Kocalar, Akoba, Diktepe, Yeni Köy, 19 Mayıs, Aydınlıkevler, Şafak, Ödemiş, Oluklu, Yaylıca, Aziziye, Otluca, Doğankavak, Remikan, Yukarı Kürsü, Aşağı Kürsü bölgelerine” elektrik enerjisinin verilemeyeceği bildirildi.
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.