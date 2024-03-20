- Gündem

Batman’da Sason Kozluk Hasankeyf Gercüş Beşiri ve Merkez etkilenecek!

ABONE OL Google News Sayfamız

Elektrik sağlayıcıları tarafından Batman’da işletme ve yatırım çalışması nedeniyle bazı ilçe ve mahallelerde elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. Bazı mahallelerde elektrik kesintisinin saatler süreceği bildirildi. Batman’da yaşanacak elektrik kesintisi listesi! Detaylar haberimizde…

Batman’da Sason Kozluk Hasankeyf Gercüş Beşiri ve Merkez etkilenecek! mask
Batman’da Sason Kozluk Hasankeyf Gercüş Beşiri ve Merkez etkilenecek!
Batman’da Sason Kozluk Hasankeyf Gercüş Beşiri ve Merkez etkilenecek!
+1
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

DEDAŞ Batman’ın bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Bu açıklamaya göre Batman’da:

“Yarın 09.00-17.00 saatleri arasında Sason ilçesine bağlı Derince bölgelerine,

Batman’da Sason Kozluk Hasankeyf Gercüş Beşiri ve Merkez etkilenecek!

Yarın 09.00-16.00 saatleri arasında Kozluk ilçesine bağlı Köprübaşı, 75. Yıl bölgelerine,

Yarın 09.00-16.00 saatleri arasında Hasankeyf ilçesine bağlı Tepebaşı, Çardaklı, Kale, Uzundere, Aksu, Karaköy bölgelerine,

Batman’da Sason Kozluk Hasankeyf Gercüş Beşiri ve Merkez etkilenecek!

Yarın 09.00-16.00 saatleri arasında Gercüş ilçesine bağlı Rüzgarlı, Seki, Akyar, Kayalar, Gönüllü, Gürbüz, Kozlu, Başarköy, Kesiksu, Sargın, Çiçekli, Başova, Çukuryurt, Tutumlu, Düzmeşe, Yassıca, Bayırlı, Kavak, Babnir, Geçit, Kışlak, Hisarmerkez, Bağözü, Koyunlu, Eymir, Tepecik, Taşçı, Kömürcü, Derei, Gökçe, Doruk, Esentepe, Bağlıca, Yayladüzü, Akça, Arık, Karalan, Boğazköy, Yüceköy, Kırkat, Konak, Mağaralı, Pınarbaşı(Merkez), Öteyaka, Aydınlı bölgelerine,

Batman’da Sason Kozluk Hasankeyf Gercüş Beşiri ve Merkez etkilenecek!

Yarın 09.00-16.00 saatleri arasında Beşiri ilçesine bağlı Behrem Yoğun, Turgut Özal bölgelerine,

Batman’da Sason Kozluk Hasankeyf Gercüş Beşiri ve Merkez etkilenecek!

Yarın 09.30-17.00 saatleri arasında Merkez ilçesine bağlı Akbaş, Mirzabey, Demirci, Gölbaşı, Kocalar, Akoba, Diktepe, Gültepe, Belde, Yeniköy, Ünlüce, Yenimahalle, Segirkan, Yeniköy, Yenimahalle, Seyrantepe, Yenişehir, Kuyubaşı, Akbaş, Mirzabey, İrmi, Yeniköy, Yenişehir, Yenimahalle, Demirci, Gölbaşı, Kocalar, Akoba, Diktepe, Yeni Köy, 19 Mayıs, Aydınlıkevler, Şafak, Ödemiş, Oluklu, Yaylıca, Aziziye, Otluca, Doğankavak, Remikan, Yukarı Kürsü, Aşağı Kürsü bölgelerine” elektrik enerjisinin verilemeyeceği bildirildi.

 

# Elektrik kesintisi, batman elektrik kesintisi, son dakika, son dakika elektrik kesintisi, son dakika batman

20 Mar 2024 - 11:26 Batman- Gündem

Mahreç  Besime Güner

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL