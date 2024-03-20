Elazığ’da 3 Bingöl’de 2 bölge etkilenecek

FEDAŞ Elazığ’ın ve Bingöl’ün bazı ilçe, mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Bu açıklamaya göre Elazığ’da:
“Yarın 09.00-16.30 saatleri arasında Merkez ilçesine bağlı Esen Tepe Mahallesi, Harput Mahallesi, Safran Mahallesi, Gümüşbağlar Köyü Düzler-Gülmez, Yarımca Köyü Esen Tepe Mevkii, Yıldız Bağları Mahallesi, Esen Tepe Mahallesi, Safran Mahallesi, Harput Mahallesi, Gümüşbağlar Köyü Düzler-Gülmez, Harput Mahallesi bölgelerine,
Yarın 10.30-12.30 saatleri arasında Arıcak ilçesine bağlı Ormanpınar Köyü, Cumhuriyet Mahallesi, Yoğunbilek Köyü Uzun Söğüt Mezra, Kayahisar Köyü Boğazlı Mezra, Kambertepe Köyü, Kayahisar Köyü, Saman Mahallesi, Çevrecik Köyü, Yoğunbilek Köyü Göztepe Mezra, Simserkis Mahallesi, Gümüşyaka Mahallesi, Küplüce Köyü Akyıldız Mezra, Küplüce Köyü Albayrak Mezra, Küplüce Köyü bölgelerine,
Yarın 10.30-12.30 saatleri arasında Arıcak ilçesine bağlı Hürriyet Mahallesi, Halil Yavuz Mahallesi, Küplüce Köyü Ilıcak Mezra, Yoğunbilek Köyü, Karakaş Köyü Til Mezra, Karakaş Köyü, Haberci Mahallesi, Bozçavuş Köyü, Serinevler Mahallesi, Ziyaret Mahallesi, Mustafa Çelebi Mahallesi, Göründü Köyü, Vali Göktayoğlu Mahallesi, Erbağı Köyü, Kaplanbağ Mahallesi, Pınarbaşı Mahallesi, Zeynet Mahallesi, Kutlu Düğün Mahallesi, Çay Mahallesi, Yaylabaşı Mahallesi, Merkez Mahallesi bölgelerine,
Yarın 13.30-15.00 saatleri arasında Palu ilçesine bağlı Sularbaşı Mahallesi, Kayaönü Köyü, Güllüce Köyü, İncebayır Köyü, İncebayır Köyü Yılmaz Mezra, İncebayır Köyü Düzağaç Mezra, Baltaşı Köyü Bahçelievler Mevkii, Bozçanak Köyü Hama Mezra, Bozçanak Köyü Hanönü Mezra, Bozçanak Köyü, Örtülü Köyü, İncebayır Köyü Oğuz Mezra bölgelerine” elektrik enerjisinin verilemeyeceği bildirildi.
FEDAŞ Elazığ’ın ve Bingöl’ün bazı ilçe, mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Bu açıklamaya göre Bingöl’de:
“Yarın 09.30-16.00 saatleri arasında Solhan ilçesine bağlı Murat Köyü, Dilektepe Köyü, Yenidal Köyü bölgelerine,
Yarın 10.00-16.00 saatleri arasında Solhan ilçesine bağlı Yeni Mahallesi, Merkez Mahallesi, Yenidal Köyü Karan Mezra, Kültür Mahallesi, Karşıyaka Mahallesi bölgelerine” elektrik enerjisinin verilemeyeceği bildirildi.
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.