Kahramanmaraş ve Gaziantep dikkat!

Elektrik sağlayıcıları tarafından Kahramanmaraş ve Gaziantep’te işletme ve yatırım çalışması nedeniyle bazı ilçe ve mahallelerde elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. Bazı mahallelerde elektrik kesintisinin saatler süreceği bildirildi. Kahramanmaraş ve Gaziantep’te yaşanacak elektrik kesintisi listesi! Detaylar haberimizde…
AKEDAŞ Kahramanmaraş’ın bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Buna göre Kahramanmaraş’ta:
“22 Mart Cuma günü 09.30 ila 15.00 saatleri arasında Dulkadiroğlu ilçesine bağlı Kabasakal Mahallesi’ne,
23 Mart Cumartesi günü 09.00 ila 15.00 saatleri arasında Dulkadiroğlu ilçesine bağlı Yusufhacılı Mahallesi’nin bir kısmına,
23 Mart Cumartesi günü 08.30 ila 10.30 saatleri arasında Elbistan ilçesine bağlı Ortaklı, Çalış, Kabaağaç ve Izgın mahallelerine” elektrik enerjisinin verilemeyeceği bildirildi.
Toroslar EDAŞ Gaziantep’in bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Buna göre Gaziantep’te:
“Bugün 10.00 ila 15.00 saatleri arasında Şahinbey ilçesine bağlı 104028, 104027, 104024 sokaklara,
Yarın 09.30 ila 17.00 saatleri arasında Nizip ilçesine bağlı Özyurt Mahallesi’ne” elektrik enerjisinin verilemeyeceği bildirildi.
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.