Malatya ve Doğu Anadolu’da iftar saatleri

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından verilen bilgilere göre bölgede, 20 Mart 2024 tarihinde oruçlar şu saatte açılacak:
“Malatya 18.45,
Elazığ 18.42,
Erzincan 18.41,
Erzurum 18.34,
Tunceli 18.40,
Kars 18.26,
Iğdır 18.23,
Ardahan 18.28,
Van 18.25,
Bingöl 18.37,
Hakkâri 18.24,
Bitlis 18.30,
Ağrı 18.27,
Muş 18.33”
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.