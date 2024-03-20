Dikkat! Diyarbakır’da 16 ilçe etkilenecek!

DEDAŞ Diyarbakır’ın bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Bu açıklamaya göre Diyarbakır’da:
“Yarın 08.00-18.00 saatleri arasında Bağlar ilçesine bağlı Topyolu, Batıçanakçı, Çiftlik, Tellikaya, Gömmetaş, Kabahıdır, Kılıçkaya bölgelerine,
Yarın 08.00-18.00 saatleri arasında Ergani ilçesine bağlı Bagür, İstasyon, Sanayi, Fevzi Çakmak, Şirinevler, Bagür, Yeşilköy, Kömürtaş, Dicle, Bozyer, Boncuklu, Üçkardeş, Usluca, Selmanköy, Yeniköy, Kayan, Sökündüzü, Yapraklı, Kortaş, Armutova, Salihli, Sallar bölgelerine,
Yarın 08.00-18.00 saatleri arasında Bismil ilçesine bağlı Heybelikonak, Alibey, Doluçanak, Kasımlı, Darköprü, Yeşilbahçe, Kutlualan, Şanlı, Kumluk, Çobantepe, Sarıbuğday, Gökçetevek, Bağdere, Sulubağ, Aşağıkaya, Çakıltaşı, Konacık, Alabal, Karaçimen, Kayayolu, Baroğlu, Tatlıçayır, Aslanoğlu, Erler, Oğuzlar, Akçay, Dicle, Kooperatif, Seyrantepe, Esentepe, Beybulak, Çelikli, Mermer, Kumluçat, Alabal, Sayarlar, Çubuklu, Harmanlar, Gültepe, Kayayolu, Eryolu, Türkmenhacı, Obalı, Köseli bölgelerine,
Yarın 08.00-18.00 saatleri arasında Çermik ilçesine bağlı Sarıbalta, Örenkuyu, Petekkaya, Sarıca, Aynalı, Akçörten, Arabük, İncili, Kuşlukçayırı, Başarı, Alabuğday, Recep, Çalıtepe, Yoğun, Bircemal, Pamuklu, Dikyol, Günaşan, Bulundu, Çukurelma, Saltepe, Güzel, Dilekpınar, Armağantaşı, Konaklı, Şeyhandede, Bayat, Ceylan bölgelerine,
Yarın 09.00-18.00 saatleri arasında Çınar ilçesine bağlı Uzunbahçe, Boğazören, Kuyuluhöyük, Çeltikaltı, Alabaş, Ayveri, Halkapınar bölgelerine,
Yarın 09.00-18.00 saatleri arasında Çüngüş ilçesine bağlı Deveboynu bölgelerine,
Yarın 09.00-17.00 saatleri arasında Dicle ilçesine bağlı Döğer, Pınar, Arıköy, Tepe bölgelerine,
Yarın 09.00-17.00 saatleri arasında Hani ilçesine bağlı Çardaklı, Sergen, Okurköy, Gürbüz, Süslü, Veziri bölgelerine,
Yarın 08.00-18.00 saatleri arasında Hazro ilçesine bağlı Bahçe, Koçbaba, Mutluca, Bağyurdu, Çökeksu, Ormankaya, Hürriyet, Ülgen, Uzunargıt, Oyuklu, Kabakaya, Gözlü, Gedikalan, Sarıçanak, Varınca, Uzunargıt bölgelerine,
Yarın 09.00-18.00 saatleri arasında Kayapınar ilçesine bağlı Doğanköy, Esentepe, Taban, Güleçoba, Karaburçak, Develi, Doğanköy, Coşkun, Esentepe, Cumhuriyet, Yolboyu Pirinçlik, Harmanardı, Tosunlu, Taban, Sultantepe, Yeniözerli, Kırkpınar, Sağkulak, Güleçoba, Hatipoğlu, Kaldırım, Karayakup, Topraktaş, Buyuransu, Kabahıdır, Gömmetaş, Kolludere, Karacadağ, Yukarıakdibek, Kamışpınar,
Yarın 09.00-18.00 saatleri arasında Kayapınar ilçesine bağlı Övündüler, Kırkkoyun, Ortaören, Alankoz, Ekince, Sakallı, Karahanköy, Yiğityolu, Oğlaklı, Kırkıncık, Soğansuyu, Kılıçkaya, Çömçeli, Ovabağ, Dişlibaşak, Beneklitaş, Karaçevre, Yeşilbağ, İnanöz, Sırımkeser, Sevindik, Cankatran, Petek, Uyandık, Gözegöl, Gözalan, Sarıyatak bölgelerine,
Yarın 08.00-17.00 saatleri arasında Kocaköy ilçesine bağlı Kırmataş, Arkbaşı, Çaytepe, Kaya, Şeyh Şerafettin, Hacı Reşit, Kokulupınar, Tepecik, Bozbağlar, Günalan, Suçıktı, Eryolu bölgelerine,
Yarın 09.00-17.00 saatleri arasında Kulp ilçesine bağlı Baloğlu, Akçesir, Kayacık, Yuvacık bölgelerine,
Yarın 09.00-17.00 saatleri arasında Lice ilçesine bağlı Dernek, Daralan, Çeper bölgelerine,
Yarın 09.00-17.00 saatleri arasında Silvan ilçesine bağlı Tekel, Mescit bölgesine,
Yarın 09.00-17.00 saatleri arasında Sur ilçesine bağlı Bağıvar, Karabaş, Kozan, Kabasakal, Tanoğlu, Gölpınar, Büyükkadı, Bostanpınar, Sarıkamış, Soğanlı, Koyungüden, Bostanpınar, Sarıkamış, Alibardak, Küçükakören, Ağaçlıdere, Mermeri, Tanışık, Sivritepe bölgelerine,
Yarın 08.00-18.00 saatleri arasında Yenişehir ilçesine bağlı Dokuzçeltik, Fabrika, Erimli, Kardeşler, Havacılar, Büyükkadı, Süngüler, Sarıkamış, Yukarıkılıçtaşı, Gencan, Güzelköy, Güvercinlik, Yüksek, Kesikağaç, İlbaş, Eser, Tanışık, Yolaltı, Elidolu, Dönümlü, Gürdoğan, Fabrika, Dokuzçeltik, Sivritepe, Elidolu, Dönümlü, Gürdoğan, Soğanlı, Büyükkadı, Yenice, Yarımca, Koyungüden, Süngüler bölgelerine,
Yarın 08.00-18.00 saatleri arasında Yenişehir ilçesine bağlı Bostanpınar, Sarıkamış, Alibardak, Küçükakören, Mermer, Dervişhasan, Ağaçlıdere, Kumrucak, Mermeri, Karacaören, Fidanlar, Sancar, Tanışık, Sivritepe, Elidolu, Dönümlü, Gürdoğan, Aziziye, Dönümlü, Gürdoğan bölgelerine” elektrik enerjisinin verilemeyeceği bildirildi.
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.