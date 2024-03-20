Niğde’nin Bor Merkez ve Ulukışla ilçeleri dikkat! Uyarı geldi

Elektrik sağlayıcıları tarafından Niğde’de işletme ve yatırım çalışması nedeniyle bazı ilçe ve mahallelerde elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. Bazı mahallelerde elektrik kesintisinin saatler süreceği bildirildi. Niğde’de yaşanacak elektrik kesintisi listesi. Detaylar haberimizde…
MEDAŞ, Niğde’nin bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Bu açıklamaya göre Niğde’de:
“Yarın 09.00 ila 17.00 saatleri arasında Bor ilçesine bağlı Bereke Köyü, Emen Köyü, Havuzlu Köyü, Karacaören Köyü, Kavuklu Köyü, Kemerhisar Beldesi; Cami Mahallesi, Çayır Mahallesi, Han Mahallesi, Kemer Mahallesi, Tepe Mahallesi, Seslikaya Köyü bölgelerine,
Yarın 09.30 ila 12.30 saatleri arasında Bor ilçesine bağlı Bahçeli Beldesi; Zafer Mahallesi, Çayır Mahallesi, Kemer Mahallesi bölgelerine,
Yarın 13.30 ila 17.00 saatleri arasında Bor ilçesine bağlı Bahçeli Beldesi; Zafer Mahallesi, Kemerhisar Beldesi, Çayır Mahallesi, Kemerhisar Beldesi; Kemer Mahallesi bölgelerine,
Yarın 22.00 ila 23.00 saatleri arasında Bor ilçesine bağlı Çukurkuyu Beldesi; Bektik Mahallesi, Kızılca Köyü; Azizler Mevkii, Cami Mevkii, Okullar Mevkii bölgelerine,
Yarın 09.30 ila 17.30 saatleri arasında Merkez ilçesine bağlı Aktaş Beldesi; Cumhuriyet Mahallesi, Yeni Mahallesi, Değirmenli Beldesi; Aşağı Mahallesi, Efendibey Mahallesi, Eskisaray Mahallesi, Gümüşler Beldesi; Eski Gümüş Mahallesi, İlhanlı Mahallesi bölgelerine,
Yarın 08.30 ila 10.30 saatleri arasında Merkez ilçesine bağlı İnönü Mahallesi, Yenice Mahallesi, Yukarı Kayabaşı bölgelerine,
Yarın 09.00 ila 17.00 saatleri arasında Ulukışla ilçesine bağlı Bayağıl Köyü; Küme2 Mevkii, Eminlik Köyü; Küme1 Mevkii, Karacaören Köyü, Kolsuz Köyü bölgelerine” elektrik enerjisinin verilemeyeceği bildirildi.
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.