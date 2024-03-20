Kayseri’de Kocasinan Yeşilhisar Pınarbaşı Melikgazi ve İncesu etkilenecek

Elektrik sağlayıcıları tarafından Kayseri’de işletme ve yatırım çalışması nedeniyle bazı ilçe ve mahallelerde elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. Bazı mahallelerde elektrik kesintisinin saatler süreceği bildirildi. Kayseri’de yaşanacak elektrik kesintisi listesi. Detaylar haberimizde…

KCETAŞ tarafından da Kayseri’nin bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. Bu açıklamaya göre Kayseri’de:

“Bugün 09.00 ila 17.00 saatleri arasında Melikgazi ilçesine bağlı Eğribucak Mahallesi’ne,

Bugün 09.00 ila 09.30 saatleri arasında Kocasinan ilçesine bağlı Mithatpaşa Mahallesi’ne,

Bugün 09.00 ila 17.00 saatleri arasında Yeşilhisar ilçesine bağlı Erdemli, Gülbayır mahallelerine,

Bugün 09.00 ila 17.00 saatleri arasında Pınarbaşı ilçesine bağlı Kırkpınar, Saçayağı mahallelerine,

Bugün 09.15 ila 12.15 saatleri arasında Melikgazi ilçesine bağlı Erenköy Mahallesi’ne,

Bugün 09.30 ila 17.00 saatleri arasında İncesu / Develi ilçesine bağlı Semerkent, Subaşı, Şeyhşaban, Kulpak mahallelerine,

Bugün 13.00 ila 14.00 saatleri arasında İncesu ilçesine bağlı Süksün Zafer Mahallesi’ne,

Bugün 14.30 ila 15.30 saatleri arasında İncesu ilçesine bağlı Süksün Zafer Mahallesi’ne” elektrik enerjisinin verilemeyeceği bildirildi.