- Sağlık

20 Mart 2024 Malatya’da nöbetçi eczaneler

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“Malatya’da nöbetçi eczaneler hangileri? 20 Mart 2024 Malatya’da hangi eczaneler nöbetçi? Bugün Malatya'da hangi eczaneler nöbetçi?” gibi soruların yanıtını sizler için araştırdık. 20 Mart 2024 Malatya’da hangi eczaneler nöbetçi? İşte Malatya’da bugün hizmet verecek olan nöbetçi eczaneler:

20 Mart 2024 Malatya’da nöbetçi eczaneler mask
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“Malatya’da nöbetçi eczaneler hangileri? 20 Mart 2024 Malatya’da hangi eczaneler nöbetçi? Bugün Malatya'da hangi eczaneler nöbetçi?” gibi soruların yanıtını sizler için araştırdık. 20 Mart 2024 Malatya’da hangi eczaneler nöbetçi? İşte Malatya’da bugün hizmet verecek olan nöbetçi eczaneler:

20 Mart 2024 Malatya’da hangi eczaneler nöbetçi? İşte Malatya’da bugün hizmet verecek olan nöbetçi eczaneler:

“Damla Eczanesi

Müjde Hastanesi yanı

24 saat açık

Emeksiz Eczanesi

Eski Verem Savaş Dispanseri karşısı-Üst Emeksiz

24 saat açık

Gülsüm Eczanesi

Malatya Eğitim Araştırma Hastanesi karşısı Üst geçit altı, No:4/A

24 saat açık

İkizler Eczanesi

Gedik Mahallesi, Mehmet Kavuk Bulvarı, No:79/B, Hasan Çalık Devlet Hastanesi karşısı

24 saat açık

Arı Eczanesi

Alacakapı Mahallesi, Kırkgöz Caddesi, Göçmen Hastanesi karşısı

24 saat açık”

 

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20 Mar 2024 - 10:40 Malatya- Sağlık

Mahreç  Türkan Yıldız Kaya

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