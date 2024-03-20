Meteorolojiden Malatya’ya 2 uyarı geldi

Meteoroloji 13’üncü Bölge Müdürlüğü Malatya için 2 uyarıda bulunarak “Çığ uyarısı: Bölgemizde yüksek kar örtüsü bulunan dik yamaçlarda çığ tehlikesi bulunduğundan yetkililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir” ve “Bölgemizde bu gece (Salı) saatlerinden itibaren sıcaklıkların düşmesine bağlı olarak hafif, yüksek kesimlerde yer yer orta kuvvette zirai don hadisesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı başta zirai faaliyetlerde bulunan çiftçiler olmak üzere ilgililer ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir” ibarelerine yer verdi.

Öte yandan Malatya-Merkez ve ilçelerindeki hava sıcaklık derecelerinin de verildiği açıklamada hava sıcaklıklarının şu şekilde olması bekleniyor:

“Merkez: Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı yağmur ve yüksek kesimlerde karla karışık yağmurlu 13 derece,

Akçadağ: Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı yağmur ve yüksek kesimlerde karla karışık yağmurlu 14 derece,

Arapgir: Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı yağmur ve yüksek kesimlerde karla karışık yağmurlu 10 derece,

Arguvan: Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı yağmur; yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar yağışlı 9 derece,

Battalgazi: Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı yağmur ve yüksek kesimlerde karla karışık yağmurlu 14 derece,

Darende: Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı yağmur; yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar yağışlı 13 derece,

Doğanşehir: Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı yağmur; yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar yağışlı 13 derece,

Doğanyol: Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı yağmur ve yüksek kesimlerde karla karışık yağmurlu 13 derece,

Hekimhan: Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı yağmur ve yüksek kesimlerde karla karışık yağmurlu 11 derece,

Kale: Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı yağmurlu 13 derece,

Kuluncak: Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı yağmur; yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar yağışlı 11 derece,

Pütürge: Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı yağmur; yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar yağışlı 12 derece,

Yazıhan: Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı yağmur; yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar yağışlı 13 derece,

Yeşilyurt: Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı yağmur ve yüksek kesimlerde karla karışık yağmurlu 13 derece”