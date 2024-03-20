20 Mar 2024 - 10:13 - Gündem

Son depremler! Türkiye güne deprem haberleriyle başladı!

Bugün saat 08.55’te Kahramanmaraş’ın Dulkadiroğlu ilçesinde 4.0 ve saat 09.21’de Yalova’da 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Meydana gelen sarsıntılar bölgede yaşayan vatandaşları tedirgin ederken AFAD tarafından verilen bilgilere göre Kahramanmaraş’taki deprem yerin 9.71 kilometre derinliğinde, Yalova’daki deprem ise yerin 5.13 derinliğinde meydana geldi.