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Son depremler! Türkiye güne deprem haberleriyle başladı!

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Bugün saat 08.55’te Kahramanmaraş’ın Dulkadiroğlu ilçesinde 4.0 ve saat 09.21’de Yalova’da 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Meydana gelen sarsıntılar bölgede yaşayan vatandaşları tedirgin ederken AFAD tarafından verilen bilgilere göre Kahramanmaraş’taki deprem yerin 9.71 kilometre derinliğinde, Yalova’daki deprem ise yerin 5.13 derinliğinde meydana geldi.

Son depremler! Türkiye güne deprem haberleriyle başladı! mask
Son depremler! Türkiye güne deprem haberleriyle başladı!
Son depremler! Türkiye güne deprem haberleriyle başladı!
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Bugün saat 08.55’te Kahramanmaraş’ın Dulkadiroğlu ilçesinde 4.0 ve saat 09.21’de Yalova’da 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Meydana gelen sarsıntılar bölgede yaşayan vatandaşları tedirgin ederken AFAD tarafından verilen bilgilere göre Kahramanmaraş’taki deprem yerin 9.71 kilometre derinliğinde, Yalova’daki deprem ise yerin 5.13 derinliğinde meydana geldi.

Son depremler! Türkiye güne deprem haberleriyle başladı!

AFAD tarafından verilen bilgilere göre bugün saat 08.55’te Kahramanmaraş’ın Dulkadiroğlu ilçesinde 4.0 büyüklüğünde ve saat 09.21’de Yalova’da 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Vatandaşların yaşanan sarsıntı sonucu tedirgin olduğu bildirildi.

Son depremler! Türkiye güne deprem haberleriyle başladı!
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20 Mar 2024 - 10:13 - Gündem

Mahreç  Murat İpekten

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