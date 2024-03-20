- Gündem

Malatyalılar yarın bu saatlere dikkat

ABONE OL Google News Sayfamız

FEDAŞ tarafından Malatya’da işletme ve yatırım çalışması nedeniyle bazı ilçe ve mahallelerde elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. FEDAŞ Malatya’nın bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Bu mahallelerde elektrik kesintisinin saatler süreceği bildirildi.

Malatyalılar yarın bu saatlere dikkat mask
Malatyalılar yarın bu saatlere dikkat
Malatyalılar yarın bu saatlere dikkat
+1
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

FEDAŞ tarafından Malatya’da işletme ve yatırım çalışması nedeniyle bazı ilçe ve mahallelerde elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. FEDAŞ Malatya’nın bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Bu mahallelerde elektrik kesintisinin saatler süreceği bildirildi.

FEDAŞ, Malatya’nın bazı ilçe ve mahallelerinde elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Bu açıklamaya göre:

Malatyalılar yarın bu saatlere dikkat

“Bugün 09.00 ila 13.00 saatleri arasında Doğanşehir ilçesine bağlı Polat, Fındık, Çavuşlu, Yolkoru mahallelerine,

Bugün 09.00 ila 16.00 saatleri arasında Hekimhan ilçesine bağlı Yayladam, Dursunlu, Karaçayır, Kızılhisar, Sarıkız mahallelerine,

Bugün 10.00 ila 17.00 saatleri arasında Pütürge ilçesine bağlı Taşmış Mahallesi’ne,

Malatyalılar yarın bu saatlere dikkat

Bugün 10.00 ila 17.00 saatleri arasında Akçadağ ilçesine bağlı Bahri Mahallesi’ne,

Yarın 09.00 ila 16.00 saatleri arasında Hekimhan ilçesine bağlı Güzelyurt Mahallesi’ne,

Yarın 09.00 ila 16.00 saatleri arasında Battalgazi ilçesine bağlı Bulgurlu Mahallesi’ne,

Malatyalılar yarın bu saatlere dikkat

Yarın 09.00 ila 16.00 saatleri arasında Kuluncak ilçesine bağlı Bıyıkboğazı, Karaçayır mahallelerine,

Yarın 10.00 ila 17.00 saatleri arasında Yazıhan ilçesine bağlı Fethiye, Yeni, Hamidiye, Mısırdere, Buzluk, Çivril, Doğuş, Gayret, İriağaç, Böğürtlen, Epreme, Çavuş, Tahtalı, Sadıklı, Ilıcak, Kadıibrahim, Erecek, Yeşilköy mahallelerine,

Malatyalılar yarın bu saatlere dikkat

Yarın 10.00 ila 14.00 saatleri arasında Doğanşehir ilçesine bağlı Karaterzi, Dedeyazı, Yuvalı, Karaterzi, Dedeyazı, Yuvalı mahallelerine” elektrik enerjisinin verilemeyeceği bildirildi.

 

# Elektrik kesintisi, malatya, Malatya elektrik kesintisi, malatya haber, malatya FEDAŞ, fedaş elektrik kesintisi, malatya son dakika, son dakika malatya haberleri

20 Mar 2024 - 10:00 Malatya- Gündem

Mahreç  Besime Güner

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL