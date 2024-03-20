Ağıl çöktü: 20 küçükbaş hayvan telef oldu

Bitlis'in Güroymak ilçesinde yaşanan olayda, Çıtak köyünde bir çiftçiye ait ağılın kar ve yağmur yağışı nedeniyle çökmesi sonucu 20 küçükbaş hayvan telef oldu.

Olayın meydana geldiği sırada ağılda bulunan hayvanlar, çöken yapıların altında kalarak maalesef hayatını kaybetti. Bu durum, çiftçiye önemli bir maddi kayıp yaşatırken, aynı zamanda köylüler arasında da üzüntü ve endişeye neden oldu.

Güroymak İlçe Tarım Müdürlüğü ekipleri, yaşanan acı olayın ardından köye giderek AFAD, TARSİM ve İl Özel İdaresi ile birlikte harekete geçti. Mağduriyetin giderilmesi adına gerekli önlemler alınarak çiftçiye destek sağlanmaya çalışıldı.

Bu tür doğal afetlerin etkilerini en aza indirmekve çiftçilerin zararlarını en kısa sürede telafi etmek için ilgili kurumlar arasında iş birliğinin önemi bir kez daha vurgulandı. Özellikle kar ve yağmur gibi hava koşullarının ağılların dayanıklılığını etkileyebileceği göz önünde bulundurularak, benzer durumların önlenmesi için daha fazla tedbir alınması gerektiği ifade edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı