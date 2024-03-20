- Gündem

Hakkında kesinleşmiş hapis cezası olan şahıs yakalandı

ABONE OL Google News Sayfamız

"FETÖ silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan yargılandığı davada hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.Ö. isimli şahıs, Erzurum'da yakalandı.

Hakkında kesinleşmiş hapis cezası olan şahıs yakalandı mask
ABONE OL Google News Sayfamız

"FETÖ silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan yargılandığı davada hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.Ö. isimli şahıs, Erzurum'da yakalandı.

Ardahan Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, "silahlı terör örgütü FETÖ/PDY üyesi olmak" suçundan hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.Ö.'nün yakalanması için çalışma başlatıldı.
Teknik ve fiziki çalışma sonucu firari hükümlünün Erzurum'da olduğu tespit edildi. Polis ekiplerince belirlenen adreste yakalanan hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
# kesinleşmiş hapis cezası, suç, Erzurum, Ardahan Emniyet Müdürlüğü, firari hükümlü, Tutuklama, cezaevi

20 Mar 2024 - 01:27 - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL