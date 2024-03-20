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Diyarbakır’dan havalanan jetler Irak’ın kuzeyindeki hedefleri vurdu

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Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde, bölücü terör örgütü mensuplarınca yapılan sızma ve saldırı girişiminde 1 askerin şehit olması ve 4 askerin yaralanması üzerine Diyarbakır’dan havalanan savaş uçakları Irak’ın kuzeyindeki hedefleri vurdu.

Diyarbakır’dan havalanan jetler Irak’ın kuzeyindeki hedefleri vurdu mask
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Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde, bölücü terör örgütü mensuplarınca yapılan sızma ve saldırı girişiminde 1 askerin şehit olması ve 4 askerin yaralanması üzerine Diyarbakır’dan havalanan savaş uçakları Irak’ın kuzeyindeki hedefleri vurdu.

Diyarbakır’dan havalanan jetler Irak’ın kuzeyindeki hedefleri vurdu

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde, bölücü terör örgütü mensuplarınca yapılan sızma ve saldırı girişiminde 1 askerin şehit olduğunu, 4 askerin yaralandığını, 6 teröristin ise etkisiz hale getirildiğini bildirmişti.
Bunun üzerine Diyarbakır 8. Ana Jet Üssü'nden kalkan savaş uçakları, terör hedeflerini imha etmek için havalandı.
Bakanlık, daha sonra Irak'ın kuzeyindeki Metina, Zap, Hakurk, Gara ve Kandil bölgelerinde terör örgütü PKK tarafından kullanıldığı tespit edilen 27 hedefin, düzenlenen hava harekatları ile imha edildiğini açıkladı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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20 Mar 2024 - 01:23 - Gündem

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