Kuyumcu dolandırıcılığı operasyonu!

Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesinde bulunan Hürriyet Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir kuyumcu, müşterilerini kar payı vaadiyle kandırarak altınlarını ve nakit paralarını emanet olarak aldıktan sonra ortadan kayboldu.

Bu olayın ardından harekete geçen polis ekipleri, şüphelilerden birini yakalayarak gözaltına aldı, diğerlerini ise arama çalışmalarını sürdürüyor.

İddiaya göre, kuyumcular, müşterilerine altınlarını emanet olarak bırakmaları karşılığında kar payı vereceklerini vaat etmişlerdi. Ayrıca ellerinde döviz bulunmadığını iddia ederek nakit para da almışlardı. Ancak kuyumcu dükkanını kapatıp ortadan kaybolunca müşteriler durumu fark ederek polise ihbarda bulundu.

Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan İ.K., M.Y. ve henüz ismi belirlenemeyen diğer şüphelinin, mağdurlar arasında 15 kişinin olduğu belirlendi. Emanet edilen altınların toplam değerinin 2 milyon liraya ulaştığı öğrenildi.

Polis ekipleri, kaçan diğer iki şüpheliyi bulmak için çalışmalarını sürdürüyor. Bu tür dolandırıcılık vakalarının önlenmesi ve mağduriyetlerin azaltılması için vatandaşların dikkatli olması ve şüpheli durumlarda hemen yetkililere başvurması önem taşıyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı