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Kar yağışına dayanamayan ağaç yola devrildi

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Van'da son 2 gündür devam eden şiddetli kar yağışı, kent genelinde önemli sorunlara neden olmaya devam ediyor.

Kar yağışına dayanamayan ağaç yola devrildi mask
Kar yağışına dayanamayan ağaç yola devrildi
Kar yağışına dayanamayan ağaç yola devrildi
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Van'da son 2 gündür devam eden şiddetli kar yağışı, kent genelinde önemli sorunlara neden olmaya devam ediyor.

Kentin en işlek caddesi olan Cumhuriyet Caddesi üzerinde bulunan Şehir Parkı'nda yaşanan olay ise dikkatleri bir kez daha ağaçların karın altında nasıl kırılgan hale geldiğine çevirdi.

Kar yağışına dayanamayan ağaç yola devrildi

Akşam saatlerinde şiddetini arttıran kar yağışı, Şehir Parkı'nda bulunan ağacın ağırlığını kaldıramayarak yola devrilmesine neden oldu. Olay sırasında herhangi bir aracın güzergahta olmaması olası bir faciayı önledi.

Kar yağışına dayanamayan ağaç yola devrildi

İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle yol trafiğe kapatılmadan önce ağaç kaldırılarak normale döndü. Ancak sadece ağaç değil, cadde boyunca asılı olan Türk bayrakları ve parti bayrakları da karın ağırlığını kaldıramayarak yere düştü. Bayraklar, polis, itfaiye ve vatandaşların yardımıyla yeniden yerlerine asıldı.

Bu olay, kar yağışlarının yarattığı olumsuz etkilerin ne kadar ciddi sonuçlara yol açabileceğini bir kez daha gösterdi. Yetkililer, benzer durumların yaşanmaması için gerekli önlemlerin alınması gerektiğini vurguluyor.

Kar yağışına dayanamayan ağaç yola devrildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

# Van, kar yağışı, Şehir Parkı, ağaç, kar, Yağış

20 Mar 2024 - 01:15 - Gündem

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