2030’da 2 Ramazan ayı yaşanacak: 36 gün oruç tutulacak

Takvimlere göre, 2030 yılında 2 Ramazan ayı yaşanacak ve 36 gün oruç tutulacak. Bu durum en son 1997’de yaşanmıştı. İşte konuya ilişkin tüm detaylar…

Takvimlere göre, 2030 yılında 2 Ramazan ayı yaşanacak ve 36 gün oruç tutulacak.

2 RAMAZAN TEK YIL

Ay takvimine göre, Ramazan ayı her yıl yaklaşık 11 gün geriye gidiyor. Bu sayı hesaplandığı zaman 2030 yılında Ramazan ayı 5 Ocak’ta başlayacak. Aynı hesap yapıldığında, yani yaklaşık 11 gün geriye gidip diğer yılın Ramazan ayı hesap edildiğinde ise bu tarih yine 2030 yılının 26 Aralık tarihine denk geliyor. Yani 2030 yılı 2 Ramazan ayını içinde bulunduruyor.

36 GÜN ORUÇ TUTULACAK

Bununla birlikte Ramazan ayının devamı 2031 yılında yaşanacak. Ancak 2030 yılında tam 36 gün oruç tutulmuş olacak. Çünkü önceki yıldan 6 gün oruç tutulacak.

2063’TE YİNE YAŞANACAK

Bu durum 1965’te ve 1997’de de yaşanmıştı. Ayrıca 33 yılda bir tekrarlanıyor. 2030’da ve 2063’te tekrar yaşanacak.