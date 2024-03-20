2030’da 2 Ramazan ayı yaşanacak: 36 gün oruç tutulacak

Takvimlere göre, 2030 yılında 2 Ramazan ayı yaşanacak ve 36 gün oruç tutulacak. Bu durum en son 1997’de yaşanmıştı. İşte konuya ilişkin tüm detaylar…
Takvimlere göre, 2030 yılında 2 Ramazan ayı yaşanacak ve 36 gün oruç tutulacak.
2 RAMAZAN TEK YIL
Ay takvimine göre, Ramazan ayı her yıl yaklaşık 11 gün geriye gidiyor. Bu sayı hesaplandığı zaman 2030 yılında Ramazan ayı 5 Ocak’ta başlayacak. Aynı hesap yapıldığında, yani yaklaşık 11 gün geriye gidip diğer yılın Ramazan ayı hesap edildiğinde ise bu tarih yine 2030 yılının 26 Aralık tarihine denk geliyor. Yani 2030 yılı 2 Ramazan ayını içinde bulunduruyor.
36 GÜN ORUÇ TUTULACAK
Bununla birlikte Ramazan ayının devamı 2031 yılında yaşanacak. Ancak 2030 yılında tam 36 gün oruç tutulmuş olacak. Çünkü önceki yıldan 6 gün oruç tutulacak.
2063’TE YİNE YAŞANACAK
Bu durum 1965’te ve 1997’de de yaşanmıştı. Ayrıca 33 yılda bir tekrarlanıyor. 2030’da ve 2063’te tekrar yaşanacak.
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.