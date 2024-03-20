Depremler nasıl ölçülüyor, deprem gözlem istasyonları nasıl görünüyor? Türkiye’nin deprem gözlem ağları haritasını daha önce gördünüz mü? İşte hayatımızın artık bir parçası olan deprem gözlem istasyonları ile ilgili tüm detaylar…

İSTASYON VERİLERİ KULLANILIYOR

Hız Ölçer İstasyonlar 1989 yılında Türkiye genelinde 12 istasyonu bulunan Telemetrik Deprem Gözlem Ağı, Ulusal Sismik Ağın Geliştirilmesi (USAG) Projesi ile dünya standartlarında, veri kalitesi yüksek, gerçek zamanlı veri üreten Türkiye Deprem İzleme Ağı’na dönüştürüldü. Bu istasyonların verileri kullanılarak, depremin; enlemi, boylamı, derinliği, büyüklüğü ve oluş zamanı gibi parametreler hesaplanıyor.

İVME ÖLÇER İSTASYONLARIN ÖNEMLİ GÖREVİ

Ülkemizde ilk kayıtlarını 1976 senesinde toplamaya başlayan ivme ölçer istasyonlar ile 1990’lı yıllara kadar analog kayıtlar alındı. 2012 yılına gelindiğinde ise analog cihazların tamamı sayısalları ile yer değiştirdi. Ülkemizde ulusal ölçekte ivme ölçer istasyonları ağının işletilmesi sayesinde, her türlü yapıya gelen ve hasar yapabilen deprem kaynaklı kuvvetler ölçülebiliyor. Buradan elde edilen veriler sayesinde deprem mühendisliği açısından depreme dayanıklı yapı tekniklerinin geliştirilmesine katkıda bulunuluyor, Deprem Tehlike Haritası hazırlanabiliyor. Ayrıca, hasar yapıcı bir depremden hemen sonra deprem bölgesinde olması muhtemel yapısal hasar ve can kaybı, bölgeden henüz bilgiler gelmeye başlamadan tahmini olarak hesaplanıyor.

Ayrıca Navigasyon Uydu Sistemleriyle Deprem Kaynak Parametrelerinin Belirlenmesi (GNSS) de yapılıyor. Aynı konumda bulunan eşlenik sismik ve GNSS istasyonları verilerinin yüksek duyarlıkta gerçek zamanlı kullanımı, deprem büyüklüğü ve yırtılma karakterizasyonunun hızlı belirlenmesine olanak sağlanıyor. Birleştirilmiş sismometre ve GNSS verileri DC’ye kadar genişbant yer değiştirme dalga formunun elde edilmesine imkan veriyor ve ivme ölçer verileri ile filtrelendiğinde ise deprem erken uyarı sinyalinin üretilmesi konusunda büyük potansiyel taşıyor.

AFAD TÜRKİYE’NİN SİSMİK NABZINI DİNLİYOR

Günümüzde, AFAD Deprem Dairesi Başkanlığı bünyesinde Ocak 2019 itibariyle 299 hız, 757 ivme ölçer olmak üzere toplam 1056 deprem gözlem istasyonu işletiliyor. Bunun anlamı, Türkiye’deki her 4 deprem gözlem istasyonundan 3’ünü AFAD işletiyor ve Türkiye’nin sismik nabzını dinliyor. Bu sayede, ülkemiz sınırları içerisinde meydana gelen 1 büyüklüğünün altındaki depremler kaydedilebilir hale geliyor.

DEPREM İSTASYONLARI NASIL GÖRÜNÜYOR?

Deprem istasyonlarından bazı örnekler şu şekilde…