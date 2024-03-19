Diyarbakır'da depremzedeler için yapılan konutların hak sahipleri kura ile belirlendi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kahramanmaraş merkezli 11 ilde meydana gelen depremler sonrasında yapılan kalıcı konutların kura çekiminde, Diyarbakır'da 2 bin 992 konutun hak sahipleri kura ile belirlendi.

Kahramanmaraş merkezli depremde evleri yıkılan ve hasar alan vatandaşlar için 11 ilde eş zamanlı olarak kura çekimi gerçekleştirildi. Diyarbakır'daki depremzedeler için ise merkez Bağlar ilçesi Oğlaklı Mahallesi'nde yapılan kalıcı konutların ikinci etap kura çekimi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın telekonferans yöntemiyle katılımıyla gerçekleşti. Kura çekimi sonucunda, 2 bin 992 konutun hak sahibi belirlendi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı