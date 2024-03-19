- Yaşam

Diyarbakır'da depremzedeler için yapılan konutların hak sahipleri kura ile belirlendi

ABONE OL Google News Sayfamız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kahramanmaraş merkezli 11 ilde meydana gelen depremler sonrasında yapılan kalıcı konutların kura çekiminde, Diyarbakır'da 2 bin 992 konutun hak sahipleri kura ile belirlendi.

Diyarbakır'da depremzedeler için yapılan konutların hak sahipleri kura ile belirlendi mask
ABONE OL Google News Sayfamız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kahramanmaraş merkezli 11 ilde meydana gelen depremler sonrasında yapılan kalıcı konutların kura çekiminde, Diyarbakır'da 2 bin 992 konutun hak sahipleri kura ile belirlendi.

Diyarbakır'da depremzedeler için yapılan konutların hak sahipleri kura ile belirlendi

Kahramanmaraş merkezli depremde evleri yıkılan ve hasar alan vatandaşlar için 11 ilde eş zamanlı olarak kura çekimi gerçekleştirildi. Diyarbakır'daki depremzedeler için ise merkez Bağlar ilçesi Oğlaklı Mahallesi'nde yapılan kalıcı konutların ikinci etap kura çekimi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın telekonferans yöntemiyle katılımıyla gerçekleşti. Kura çekimi sonucunda, 2 bin 992 konutun hak sahibi belirlendi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
# Recep Tayyip Erdoğan, kahramanmaraş, deprem, Konut, kalıcı, hak sahipleri, kura çekimi, Depremzede

19 Mar 2024 - 23:44 - Yaşam

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL