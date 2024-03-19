Bugün Malatya’da neler oldu?

Malatya’da bugün neler oldu? Hangi gelişmeler yaşandı? Malatya özelinde yaşanan son dakika haberler nelerdi? İşte BUSABAH Medya’nın gündemine yansıyan tüm gelişmeler…

Veriler açıklandı! Malatya ve çevre illerde dikkat çeken deprem fırtınaları

AFAD tarafından yayınlanan verilere göre Kahramanmaraş, Adıyaman, Sivas ve Malatya’da saat 04.15’ten itibaren küçük küçük çok sayıda deprem meydana geldi. Peki bu neye işaret? Gözler şimdi uzmanlardan gelecek olan açıklamalara çevrildi.

Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/haber/19612956/veriler-aciklandi-malatya-ve-cevre-illerde-dikkat-ceken-deprem-firtinalari



Lokantalarda İftar yapmak da lüks oldu işte maliyet tablosu

Geçen yıl ile bu yıl arasında iftar menülerinde yüzde 150 oranında bir artış olduğuna dikkat çeken Malatya Lokantacılar ve Kebapçılar Odası Başkanı Murat Keskin, geçen yıl 250 lira ile iftar yapabilirken şu an en ucuz iftar menüsünün 400 liradan başladığını kaydetti. Keskin, “Fiyatlarda artış var ama bir bu kadar da iş kaybımız var. Hem fiyatlar yüksek hem de müşteri yok” dedi.

Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/haber/19617164/lokantalarda-iftar-yapmak-da-luks-oldu-iste-maliyet-tablosu



Kızılay’ın kan stoku tükendi Dışarıdan kan getiriliyor

Depremlerle azalan kan bağışı, kış mevsimiyle e durma, Ramazan ayıyla birlikte de tamamen bitme noktasına geldi. Malatya’nın her gün 200 ünite kana ihtiyacı olduğunu dile getiren ve şehirde günlük ancak 50 ünite kan alabildiklerini dile getiren Türk Kızılay'ı Güney Batı Anadolu Bölge Kan Merkezi Müdürü Dr. Serdar Ucuz, Malatya’ya dışardan kan desteği aldıklarını belirterek, önemli açıklamalarda bulundu.

Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/haber/19616703/kizilayin-kan-stoku-tukendi-disaridan-kan-getiriliyor



Türkiye’yi ve Malatya’yı bekleyen tehlike

Arguvan Ziraat Odası Başkanı Turan Aslantürk, başta Arguvan çiftçileri olmak üzere, Malatya’da genelinde çiftçilik yapanların içinde bulunduğu durumu anlattı. Başta gübre, mazot desteğinin az olduğundan yakınan Aslantürk, genç nüfusun göç etmesini engellenmesi gerektiğine dikkat çekerek önemli açıklamalarda bulundu.

Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/haber/19616921/turkiyeyi-ve-malatyayi-bekleyen-tehlike



Malatya’da bin 700 hak sahibi daha konutlarına kavuştu

TOKİ konutları kura çekimi ve anahtar teslim töreninde konuşan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, devletin depremin yaralarını sarmak için var gücüyle çalıştığını kaydetti. Bakan Ersoy, “Bugün bin 700 tane hak sahibinin kuralları çekilecek. Kurada şanslı olanlara şimdiden hayırlı olsun diyorum. Ama merak etmeyin, kalan konutlarımızı da hızlı bir şekilde tamamlayacağız ve onları da hak sahiplerine eriştireceğiz” dedi.

Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/video/19618806/malatyada-bin-700-hak-sahibi-daha-konutlarina-kavustu



Malatya’da konteyner kentte kan donduran iddia

Malatya Beylerderesi yakınlarında kurulan İkizce 3 Konteyner Kent’te kan donduran bir olay meydana geldiği iddia edildi. Vatandaşlar konteyner kentte yaşayan 7 yaşındaki bir kız çocuğuna istismar edildiğini ileri sürerek yönetim hakkında şikâyetlerini dile getirdi. Kız çocuğunun dün öğle saatlerinde kaybolduğu, akşam saatlerinde ise kendi başına yaşadığı konteynere geldiği ve bu süre zarfında istismara uğradığı ileri sürüldü.

Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/video/19619511/malatyada-konteyner-kentte-kan-donduran-iddia



Son Dakika! Malatya'da feci kaza! 6 araç birbirine girdi Ağır yaralılar var

Malatya Yeşilyurt’ta Fahri Kayahan Kavşağı’nda feci bir kaza meydana geldi. Meydana gelen zincirleme kazaya 6 aracın karıştığı bilgisi verilirken olay yerine emniyet ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Kaza sonucu yaralanan 5 kişiden 2’sinin durumunun ağır olduğu belirtildi. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/haber/19619618/son-dakika-malatyada-feci-kaza-6-arac-birbirine-girdi-agir-yaralilar-var



Ramazan Bayramı tatili kaç gün oldu?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ramazan Bayramı tatilinin 9 gün olacağını açıkladı. Detaylar haberimizde…

Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/haber/19620543/ramazan-bayrami-tatili-kac-gun-oldu



Bu fotoğrafın bir açıklaması yok Adı: Sahipsizlik!

Asrın Felaketi olarak literatüre geçen 6 Şubat depremlerinin üzerinden 13 ay geçerken bugün hak sahipleri için ikinci kura çekimleri de yapıldı. Ancak birinci kura çekiminde olduğu gibi bu defa da Malatya’da yapılan konut sayıları diğer illere oranla düşüktü. Vatandaşın haklı isyanı ise sosyal medyanın gündemine oturdu. Birinci ve ikinci kura çekiminde hangi şehre kaç konut yapıldığına dair tüm detaylar ve oranlar haberimizde…

Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/haber/19621051/bu-fotografin-bir-aciklamasi-yok-adi-sahipsizlik