Uyku hastalıkları hayati önem taşıyor

Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görevli Klinik Nörofizyoloji Uzmanı Dr. Leyla Köse Leba, uyku hastalıklarının hayati öneme sahip olduğunu vurgulayarak, sağlıklı bir uyku düzeninin yaşam kalitesini doğrudan etkilediğini belirtti. Dr. Leyla Köse Leba,

"Uyku hastalığının olması kişinin ömrünü kısaltır ve yaşam kalitesini bozar"

dedi.

Geçtiğimiz yıl hizmete açılan "Uyku Bozuklukları Merkezi"nde uyku sorunu yaşayan hastalara teşhis ve tedavi imkanı sağlandığını ifade eden Dr. Leba, özellikle horlama, uykuda nefes durması, uykuda yürüme sorunu, uykuda bacak hareketleri, aşırı uyuma veya az uyuma gibi şikayetleri olan hastaların bu merkezde tedavi gördüğünü belirtti.

Dünya Uyku Günü'nün önemine de değinen Dr. Leba, sağlıklı bir uyku düzeninin sağlık için temel bir unsuru olduğunu ve uyku bozukluklarının birçok hastalık üzerinde olumsuz etkileri olduğunu vurguladı. Başhekim Doç. Dr. Remzi Sarıkaya ise uyku bozukluğunun kalp yetmezliği, hipertansiyon ve ritim bozuklukları gibi hastalıklar üzerinde olumsuz etkileri olduğunu belirtti.

Dr. Leyla Köse Leba, uyku bozukluğu olan hastaların belirtileri hakkında bilgi vererek, uyku problemlerinin nasıl belirleneceğini açıkladı. Ayrıca, uyku bozukluğu olan hastaların öncelikle uyku polikliniğinde değerlendirildiğini ve gerekli testlerin uyku laboratuvarlarında yapıldığını ifade etti.

Sağlıklı bir uyku için uygun bir ortamın sağlanması gerektiğini vurgulayan Dr. Leba, uyumadan önce sakinleşme ve rahatlama sağlanması gerektiğini belirtti. Ayrıca, uyuyamadığımız zaman yatağı terk etmemiz gerektiğini ve uykusuz kalmaya zorlanmaması gerektiğini önemle vurguladı.

Uyku düzeninin sağlık üzerindeki etkileri ve uyku bozukluklarının ciddiyeti konusunda toplumun bilinçlendirilmesinin önemine dikkat çeken uzmanlar, sağlıklı bir yaşam için düzenli ve kaliteli bir uyku düzenine sahip olmanın önemini vurguluyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı