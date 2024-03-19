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Yaşlı çiftin iftar öncesi kavgası cinayetle bitti

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İzmir’in Karabağlar ilçesinde iftar öncesi tartışan yaşlı çiftin kavgası cinayetle bitti. 66 yaşındaki adam, karısını 4 yerinden bıçaklayarak öldürdü. Çiftin 6 Şubat'ta meydana gelen depremin ardından Malatya'dan İzmir'e yerleştikleri, iki çocuk sahibi oldukları, çocuklarından birinin İstanbul'da üniversite okuduğu öğrenildi.

Yaşlı çiftin iftar öncesi kavgası cinayetle bitti mask
Yaşlı çiftin iftar öncesi kavgası cinayetle bitti
Yaşlı çiftin iftar öncesi kavgası cinayetle bitti
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İzmir’in Karabağlar ilçesinde iftar öncesi tartışan yaşlı çiftin kavgası cinayetle bitti. 66 yaşındaki adam, karısını 4 yerinden bıçaklayarak öldürdü. Çiftin 6 Şubat'ta meydana gelen depremin ardından Malatya'dan İzmir'e yerleştikleri, iki çocuk sahibi oldukları, çocuklarından birinin İstanbul'da üniversite okuduğu öğrenildi.

Yaşlı çiftin iftar öncesi kavgası cinayetle bitti

Olay, akşam saatlerinde Karabağlar ilçesine bağlı Öğretmen Rasime Şeyhoğlu Sokak'ta bulunan bir evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, H.T. (66) ile karısı İpek Tarhan arasında tartışma çıktı. Tartışmanın alevlenerek kavgaya dönüşmesi sonucu H.T. mutfaktan aldığı bıçakla karısını defalarca bıçakladı ve evden çıktı. Gürültüyü duyan çevre sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemede talihsiz kadının hayatını kaybettiği belirlendi. Karısını bıçaklayarak öldüren cinayet şüphelisi H.T.’nin ise polis merkezine giderek olayı itiraf ettiği ve teslim olduğu öğrenildi.

Yaşlı çiftin iftar öncesi kavgası cinayetle bitti

BİR ANDA GÖZÜ DÖNMÜŞ

Cinayet şüphelisi koca H.T.’nin emniyetteki ifadesinde, eşinin psikolojik sorunlarının olduğunu, tartışma esnasında karısının kendisine saldırıp küfür ettiğini, bu esnada bir anda gözü dönerek karısını bıçaklamaya başladığını söylediği öğrenildi.

Yaşlı çiftin iftar öncesi kavgası cinayetle bitti

DEPREMİN ARDINDAN İZMİR'E YERLEŞMİŞLER

Öte yandan çiftin 6 Şubat'ta meydana gelen depremin ardından Malatya'dan İzmir'e yerleştikleri, iki çocuk sahibi oldukları, çocuklarından birinin İstanbul'da üniversite okuduğu öğrenildi.

Yaşlı çiftin iftar öncesi kavgası cinayetle bitti

Cinayete kurban giden İpek Tarhan’ın cenazesi olay yerinde yapılan incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Yaşlı çiftin iftar öncesi kavgası cinayetle bitti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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19 Mar 2024 - 23:11 - Gündem

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