- Eğitim

O şehirde okullar 2 gündür tatil ediliyor

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Hakkari'de etkili olan kar yağışı nedeniyle okullar yarın için tatil edildi. Şehirde bugün de okullar kar yağışı nedeniyle tatildi.

O şehirde okullar 2 gündür tatil ediliyor mask
O şehirde okullar 2 gündür tatil ediliyor
O şehirde okullar 2 gündür tatil ediliyor
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Hakkari'de etkili olan kar yağışı nedeniyle okullar yarın için tatil edildi. Şehirde bugün de okullar kar yağışı nedeniyle tatildi.

O şehirde okullar 2 gündür tatil ediliyor

Hakkari Valiliği tarafından yapılan açıklamada,

"İlimiz genelinde iki gündür devam eden yağışlardan bölgesel olarak kar ve yağmurdan dolayı, sel riski başta olmak üzere çığ, taşkın gibi diğer hususlar göz önünde tutularak 20 Mart 2024 Çarşamba günü ilimiz genelinde Yükseköğretim kurumları hariç tüm okul öncesi eğitimi veren kreş, anaokulu, ilk ve orta dereceli eğitim kurumları, ile özel eğitim kursları, halk eğitim merkezleri, rehberlik ve araştırma merkezlerindeki eğitim ve öğretime bir gün süreyle ara verilmiştir. Kamu kurumlarında çalışan hamile ve engelli personellerde söz konusu tarihte idari izinli sayılacaklardır"

denildi.

Hakkari’de dün de okullar yoğun kar yağışı ve yağmur nedeniyle 1 gün süre ile (bugün için) tatil edilmişti.

O şehirde okullar 2 gündür tatil ediliyor

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19 Mar 2024 - 22:55 - Eğitim

Mahreç  Haber Merkezi

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