Silahlı kavga: 1 kişi hayatını kaybetti, 5 şüpheli tutuklandı

Gaziantep'in Şahinbey ilçesi Kıbrıs Mahallesi'nde meydana gelen silahlı kavgada bir kişinin ölümüyle sonuçlanan olayda, 5 şüpheli şahıs tutuklandı.
Olay, 16 Mart 2023 tarihinde gerçekleşti.
İddialara göre, gün içerisinde daha önceden tartışma yaşayan ve husumetli olan 2 şahıs, akşam saatlerinde tekrar karşılaşınca aralarında önce tartışma, sonra silahlı kavga çıktı. Kavga sırasında vücudunun çeşitli yerlerinden vurulan Mehmet Polat (24) ağır yaralı olarak kaldırıldığı özel hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Olayın ardından Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri geniş çaplı bir çalışma başlattı ve 5 şüpheliyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan şahısların emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra adli makamlara sevk edildiği ve tutuklandığı bildirildi.
Olayla ilgili geniş çaplı bir soruşturmanın devam ettiği ve detayların ortaya çıkarılması için çalışmaların sürdürüldüğü belirtildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.