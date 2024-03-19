Otomobil şarampole yuvarlandı: 3 yaralı var

Diyarbakır-Bingöl kara yolunda meydana gelen trafik kazasında, sürücüsünün kontrolünden çıkan bir otomobil şarampole yuvarlandı ve 1'i ağır olmak üzere toplam 3 kişi yaralandı.

Kaza, saat 13.30 civarında Diyarbakır-Bingöl kara yolu üzerindeki Çaytepe köyünde gerçekleşti.

12 AV 691 plakalı otomobilin sürücüsü F.B.'nin aracın kontrolünü kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı. Kazada, araç içinde bulunan G.B. ve A.B. de yaralandılar.

Olayın haber alınması üzerine, sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri hemen olay yerine sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi yaparak kentteki hastanelere sevki sağlandı. Yaralılardan A.B.'nin durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.

Kaza ile ilgili detaylı inceleme ve soruşturma devam ediyor. Kazanın nedenleri ve sorumlularıyla ilgili bilgilerin ortaya çıkarılması için yetkililer çalışmalarını sürdürüyor. Kamuoyuna, gelişmeler aktarılmaya devam edecek.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı