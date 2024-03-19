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Elazığ'da trafik kazası: 4 kişi yaralandı

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Elazığ'ın merkezine bağlı Ataşehir Mahallesi İmam Efendi Bulvarı'nda meydana gelen trafik kazasında, iki otomobil çarpıştı ve 4 kişi yaralandı.

Elazığ'da trafik kazası: 4 kişi yaralandı mask
Elazığ'da trafik kazası: 4 kişi yaralandı
Elazığ'da trafik kazası: 4 kişi yaralandı
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Elazığ'ın merkezine bağlı Ataşehir Mahallesi İmam Efendi Bulvarı'nda meydana gelen trafik kazasında, iki otomobil çarpıştı ve 4 kişi yaralandı.

Elazığ'da trafik kazası: 4 kişi yaralandı

Edinilen bilgilere göre, A.T. yönetimindeki 23 AEA 219 plakalı otomobil ile E.T. idaresindeki 23 P 2732 plakalı otomobil kaza yaptı.

Elazığ'da trafik kazası: 4 kişi yaralandı

Kazayı gören diğer sürücülerin haber vermesi üzerine, olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere sevk edilerek tedavi altına alındılar.

Elazığ'da trafik kazası: 4 kişi yaralandı

Polis ekipleri, kaza yerinde detaylı bir inceleme başlattılar. Kazanın kesin nedenini ve sorumlularını belirlemek için çalışmalar sürdürülüyor. Kamuoyuna, konuyla ilgili gelişmeler aktarılacak.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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19 Mar 2024 - 22:47 - Asayiş

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