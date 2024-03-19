Sulama kanalında yaşlı kadın cesedi bulundu

Antalya'nın Serik ilçesine bağlı Yukarı Kocayatak Mahallesi'nde, sulama kanalında hareketsiz halde yatan bir kadın cesedi bulundu.

Olayı gören vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Yardım'a bildirdi. İhbar üzerine sağlık ve jandarma ekipleri, bölgeye yönlendirildi.

Yapılan incelemeler sonucunda, yaşlı kadının Seyide Cirit (70) olduğu belirlendi. Ne yazık ki, Cirit'in hayatını kaybettiği tespit edildi. Cesedi önce hastane morguna ardından da otopsi işlemleri için Antalya Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

Olayla ilgili detaylı bir soruşturma başlatıldı. Yetkililer, kadının ölüm nedenini belirlemek ve olayın perde arkasını aydınlatmak için çalışmalarını sürdürüyor. Kamuoyuna konuyla ilgili gelişmeler aktarılacak.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı