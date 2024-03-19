Tanker kamyonla çarpıştı: 1 yaralı

Samsun'da tankerin kamyonla çarpıştığı trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Kaza, Samsun'un Atakum ilçesi Samsun Ankara karayolu 17. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mesut T. idaresindeki 55 ADJ 192 plakalı tanker, önünde seyreden Orhan H. yönetimindeki 55 K 5393 plakalı kamyona arkadan çarptı. Tankerin çekicisinin devrildiği kazada tanker sürücüsü Mesut T. hafif şekilde yaralandı. Yaralı sürücü ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza sonrası kapanan yol Samsun Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince kısa süre sonra araç trafiğine açıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.