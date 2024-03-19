Bu fotoğrafın bir açıklaması yok Adı: Sahipsizlik!

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin etkilediği şehirlerde kura çekimleri yapılarak konutların bir kısmı daha sahiplerine verildi.

İLK KURA ÇEKİMİNDE HANGİ ŞEHİRDE KAÇ KONUT TESLİM EDİLDİ?

İlk kura çekiminde Hatay’da yapımına başlanan 46.000 konutun ilk etabı olan 7.275 konut hak sahiplerine teslim edildi.

Kahramanmaraş’ta yapımı devam eden 29.380 konutun ilk etabı olan 9.289 konut hak sahiplerine teslim edildi.

Adıyaman’da yapımı devam eden 34 bin 563 konutun ilk etabı olan 2 bin 798 konut hak sahiplerine teslim edildi.

Gaziantep’te 10 bin 90’ı il ve ilçe merkezlerinde, 608’i kırsalda olmak üzere ilk etapta toplam 10 bin 698 konut hak sahiplerine teslim edildi.

Elazığ’da yapımı devam eden 3.913 konutun ilk etabı olan 2.255 konut hak sahiplerine teslim edildi.

Diyarbakır’da yapımı devam eden 6 bin 887 konutun ilk etabı olan 1.423 konut hak sahiplerine teslim edildi.

Adana’da yapımı devam eden 3 bin 326 konutun ilk etabı olan 1.589 konut hak sahiplerine teslim edildi.

Osmaniye’de yapımı devam eden 5.231 konutun ilk etabı olan 1.976 konut hak sahiplerine teslim edildi.

Kilis’te 1.103 konut hak sahiplerine teslim edildi.

Şanlıurfa’da yapımı devam eden 5.386 konutun ilk etabı olan 1.314 konut hak sahiplerine teslim edildi.

Malatya’da yapımı devam eden 23.527 konutun ilk etabı olan 6.181 konut hak sahiplerine teslim edildi.

EN DÜŞÜK GERÇEKLEŞME ORANI MALATYA

Planlanan konutların yüzde kaçının bittiğine dair veriler ise en yüksekten en düşüğe doğru şöyleydi:

Kilis yüzde 60

Gaziantep yüzde 36

Diyarbakır yüzde 21

Osmaniye yüzde 18

Kahramanmaraş yüzde 17

Şanlıurfa yüzde 14

Elazığ yüzde 13

Adana yüzde 11

Adıyaman yüzde 9

Malatya yüzde 6

Hatay yüzde 4

İKİNCİ KURA ÇEKİMİNDE KAÇ KONUT TESLİM EDİLDİ?

İkinci kura çekiminde Kahramanmaraş’ta toplam 8 bin 303 konut,

Hatay’da toplam 3 bin 614 konut,

Adıyaman’da toplam 5 bin 418 konut,

Gaziantep’te toplam 4 bin 12 konut,

Kilis’te toplam 391 konut,

Osmaniye’de toplam 1596 konut,

Şanlıurfa’da toplam 1132 konut,

Elazığ’da 838 konut,

Adana’da 727 konut,

Diyarbakır’da 2 bin 992 konut,

Malatya’da ise toplam 1700 konut için kura çekimi yapıldı.

2 İLÇESİ YIKILAN ŞEHRE DAHA ÇOK KONUT YAPILDI

Bu verilere bakıldığında onlarca yorum yapılabilir ancak sadece bir örnek üzerinden gidilirse 6 Şubat depremlerinde sadece İslahiye ve Nurdağı ilçeleri yıkılan Gaziantep’te ilk önce 10 bin 698 konut, daha sonra 4 bin 12 konut teslim edildi. Depremlerin yerle bir ettiği, tarumar ettiği, yok ettiği Malatya’ya ise ilk önce 6 bin 181 konut, daha sonra 1700 konut teslim edildi.

Şimdi akıllarda şu soru var: Depremin en çok yıktığı 3. şehir olduğu tescillenen Malatya’nın diğer şehirlerden eksiği ne?