Otomobil ile yakıt tankeri çarpışması: Bir kişi ağır yaralandı!

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde meydana gelen feci kaza, dün sabah Osmaniye-Nurdağı kara yolu Kurudere Mahallesi yakınlarında yaşandı.

İddiaya göre, Türkan Y. yönetimindeki 01 ABU 10 plakalı otomobil ile O.D. yönetimindeki 01 AOB 459 plakalı yakıt tankeri çarpıştı. Kazanın ardından çevrede bulunanlar hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunarak olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekiplerinin sevk edilmesini sağladılar.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralı otomobil sürücüsü Türkan Y.'yi ilk müdahalenin ardından Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırdılar. Yaralının durumu kritik olarak değerlendirilirken, Nurdağı Nurten Öztürk İlkokulunda öğretmen olarak görev yaptığı öğrenildi.

Kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, seyir halinde olan otomobil ile yakıt yüklü tankerin çarpışma anı ve kaza sonrası otomobilin metrelerce savrulması yer aldı.

Kaza ile ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi. Olayın detayları ve kazaya sebep olan unsurların belirlenmesi için yetkililerin çalışmaları sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı