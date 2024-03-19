19 Mar 2024 - 22:11 - Gündem

Küçükbaş hayvan hırsızlığı: Şüpheli tutuklandı

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Oğuzeli ilçesinde yaşayan bir vatandaşın 4 adet küçükbaş hayvanının çalınmasıyla ilgili bir operasyon düzenledi.