Küçükbaş hayvan hırsızlığı: Şüpheli tutuklandı

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Oğuzeli ilçesinde yaşayan bir vatandaşın 4 adet küçükbaş hayvanının çalınmasıyla ilgili bir operasyon düzenledi.
Yapılan çalışmalar sonucunda hırsızlık olayını gerçekleştirdiği tespit edilen İ.A. isimli şüpheli şahıs jandarma ekiplerince yakalandı.
Şüphelinin, çaldığı küçükbaş hayvanları N.K. isimli bir şahsa sattığı belirlendi. N.K. gözaltına alınırken, çalıntı hayvanlar sahiplerine teslim edildi.
Operasyonun ardından, çalıntı malları satın almak suçundan N.K. isimli şahıs hakkında adli işlem başlatıldı. Hırsızlık şüphelisi İ.A. isimli şahıs ise çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.