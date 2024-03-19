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Küçükbaş hayvan hırsızlığı: Şüpheli tutuklandı

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Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Oğuzeli ilçesinde yaşayan bir vatandaşın 4 adet küçükbaş hayvanının çalınmasıyla ilgili bir operasyon düzenledi.

Küçükbaş hayvan hırsızlığı: Şüpheli tutuklandı mask
Küçükbaş hayvan hırsızlığı: Şüpheli tutuklandı
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Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Oğuzeli ilçesinde yaşayan bir vatandaşın 4 adet küçükbaş hayvanının çalınmasıyla ilgili bir operasyon düzenledi.

Küçükbaş hayvan hırsızlığı: Şüpheli tutuklandı

Yapılan çalışmalar sonucunda hırsızlık olayını gerçekleştirdiği tespit edilen İ.A. isimli şüpheli şahıs jandarma ekiplerince yakalandı.

Küçükbaş hayvan hırsızlığı: Şüpheli tutuklandı

Şüphelinin, çaldığı küçükbaş hayvanları N.K. isimli bir şahsa sattığı belirlendi. N.K. gözaltına alınırken, çalıntı hayvanlar sahiplerine teslim edildi.

Operasyonun ardından, çalıntı malları satın almak suçundan N.K. isimli şahıs hakkında adli işlem başlatıldı. Hırsızlık şüphelisi İ.A. isimli şahıs ise çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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19 Mar 2024 - 22:11 - Gündem

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