Sağanak yağış sonrası evler sular altında kaldı: Odunluklar zarar gördü

Hakkâri'nin Yüksekova ilçesinde etkili olan sağanak yağışlar, Güngör Mahallesi'nde bir evin odunluğunu sular altında bıraktı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yağmur ve fırtına uyarısının ardından yaşanan kuvvetli yağışlar, aileyi evlerinden çıkmak için saatlerce uğraştırdı.
Ev sahibi Sami Tokçu, evlerinin önünde su birikintisi oluştuğunu belirtti. Yağışlar nedeniyle evlerinin sürekli sular altında kaldığını ifade eden Tokçu,
"Kendi imkanlarımla kürekle suyun önünü açıyoruz. Tabii taşkın zarar da verdi. Odunluğumuz tamamen sular altında kaldı. Odunlarımız kullanılamaz halde. Meteoroloji önceden uyarmıştı. Biz de kendi çabalarımızla önlem aldık ama ne yazık ki yeterli olmadı. Sağ olsun komşular da yardım etti. Şu an gördüğünüz gibi evin etrafı sular altında"
şeklinde konuştu.
Yaşanan durum, sağanak yağışların evlerde ve çevrede olumsuz etkilerine bir örnek teşkil ediyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.