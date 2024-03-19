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Sağanak yağış sonrası evler sular altında kaldı: Odunluklar zarar gördü

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Hakkâri'nin Yüksekova ilçesinde etkili olan sağanak yağışlar, Güngör Mahallesi'nde bir evin odunluğunu sular altında bıraktı.

Sağanak yağış sonrası evler sular altında kaldı: Odunluklar zarar gördü mask
Sağanak yağış sonrası evler sular altında kaldı: Odunluklar zarar gördü
Sağanak yağış sonrası evler sular altında kaldı: Odunluklar zarar gördü
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Hakkâri'nin Yüksekova ilçesinde etkili olan sağanak yağışlar, Güngör Mahallesi'nde bir evin odunluğunu sular altında bıraktı.

Sağanak yağış sonrası evler sular altında kaldı: Odunluklar zarar gördü

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yağmur ve fırtına uyarısının ardından yaşanan kuvvetli yağışlar, aileyi evlerinden çıkmak için saatlerce uğraştırdı.

Sağanak yağış sonrası evler sular altında kaldı: Odunluklar zarar gördü

Ev sahibi Sami Tokçu, evlerinin önünde su birikintisi oluştuğunu belirtti. Yağışlar nedeniyle evlerinin sürekli sular altında kaldığını ifade eden Tokçu,

"Kendi imkanlarımla kürekle suyun önünü açıyoruz. Tabii taşkın zarar da verdi. Odunluğumuz tamamen sular altında kaldı. Odunlarımız kullanılamaz halde. Meteoroloji önceden uyarmıştı. Biz de kendi çabalarımızla önlem aldık ama ne yazık ki yeterli olmadı. Sağ olsun komşular da yardım etti. Şu an gördüğünüz gibi evin etrafı sular altında"

şeklinde konuştu.

Yaşanan durum, sağanak yağışların evlerde ve çevrede olumsuz etkilerine bir örnek teşkil ediyor.

Sağanak yağış sonrası evler sular altında kaldı: Odunluklar zarar gördü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

# Hakkâri, Yüksekova, Sağanak yağış, Güngör Mahallesi, yağmur, Fırtına, odunluk

19 Mar 2024 - 21:55 - Gündem

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