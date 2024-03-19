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Kahramanmaraş'ta depremzedelere yeni konutlar: Mutluluk gözlerinden okundu

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Kahramanmaraş merkezli yaşanan depremlerin ardından yapılan ikinci etap deprem konutlarının yapımı tamamlandı ve hak sahiplerine anahtarları teslim edildi.

Kahramanmaraş'ta depremzedelere yeni konutlar: Mutluluk gözlerinden okundu mask
Kahramanmaraş'ta depremzedelere yeni konutlar: Mutluluk gözlerinden okundu
Kahramanmaraş'ta depremzedelere yeni konutlar: Mutluluk gözlerinden okundu
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Kahramanmaraş merkezli yaşanan depremlerin ardından yapılan ikinci etap deprem konutlarının yapımı tamamlandı ve hak sahiplerine anahtarları teslim edildi.

Kahramanmaraş'ta depremzedelere yeni konutlar: Mutluluk gözlerinden okundu

Depremzedelerin mutluluğu, yapılan törende açıkça görüldü.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kahramanmaraş'ta gerçekleştirdiği ziyaretler kapsamında, TOKİ tarafından inşa edilen deprem konutlarının ikinci etabının 8 bin 303 tanesinin kura çekiminin yapıldığı Akyar bölgesindeki törene katıldı. Tören, yapımı tamamlanan kalıcı konutların kura çekimi sonrası anahtar teslimleriyle devam etti.

Kahramanmaraş'ta depremzedelere yeni konutlar: Mutluluk gözlerinden okundu

Depremzedelerden Ayşe Şahin, "Mutluyuz güzel. Evimiz Afşin ilçesindeydi. Teşekkür ederiz" derken, bir diğer depremzede Cafer Alkılınç,

"Allah devletimize zeval vermesin. Anahtarlarımızı aldık, yapılan evler bir nebze yaralarımızı sardı"

şeklinde konuştu.

Kahramanmaraş'ta depremzedelere yeni konutlar: Mutluluk gözlerinden okundu

Tuğba Tercan ise,

"Cumhurbaşkanımıza ve bakanlarımıza teşekkür ediyoruz. İçimiz buruk ancak tamir etmeye çalışıyoruz çok mutluyuz"

diyerek duygularını ifade etti.

Kahramanmaraş'ta depremzedelere yeni konutlar: Mutluluk gözlerinden okundu

Kahramanmaraş'ta yaşanan deprem sonrası yapılan bu konutlar, depremzedelerin yaralarını sarmaya ve yeni bir başlangıca adım atmalarına yardımcı oluyor.

Kahramanmaraş'ta depremzedelere yeni konutlar: Mutluluk gözlerinden okundu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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19 Mar 2024 - 21:45 - Gündem

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