Kahramanmaraş'ta depremzedelere yeni konutlar: Mutluluk gözlerinden okundu

Kahramanmaraş merkezli yaşanan depremlerin ardından yapılan ikinci etap deprem konutlarının yapımı tamamlandı ve hak sahiplerine anahtarları teslim edildi.

Depremzedelerin mutluluğu, yapılan törende açıkça görüldü.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kahramanmaraş'ta gerçekleştirdiği ziyaretler kapsamında, TOKİ tarafından inşa edilen deprem konutlarının ikinci etabının 8 bin 303 tanesinin kura çekiminin yapıldığı Akyar bölgesindeki törene katıldı. Tören, yapımı tamamlanan kalıcı konutların kura çekimi sonrası anahtar teslimleriyle devam etti.

Depremzedelerden Ayşe Şahin, "Mutluyuz güzel. Evimiz Afşin ilçesindeydi. Teşekkür ederiz" derken, bir diğer depremzede Cafer Alkılınç,

"Allah devletimize zeval vermesin. Anahtarlarımızı aldık, yapılan evler bir nebze yaralarımızı sardı"

şeklinde konuştu.

Tuğba Tercan ise,

"Cumhurbaşkanımıza ve bakanlarımıza teşekkür ediyoruz. İçimiz buruk ancak tamir etmeye çalışıyoruz çok mutluyuz"

diyerek duygularını ifade etti.

Kahramanmaraş'ta yaşanan deprem sonrası yapılan bu konutlar, depremzedelerin yaralarını sarmaya ve yeni bir başlangıca adım atmalarına yardımcı oluyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı