Yaralı baykuş yavrusuna şefkat eli

Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, vatandaşın yanı sıra zor durumda olan hayvanların da yardımına koşmaya devam ediyor.

Atatürk Parkı'nda bulunan yaralı bir baykuş yavrusunu fark eden polis ekipleri, hemen harekete geçerek yavru baykuşu tedavi altına aldı.

Yaralı baykuş yavrusuna yardım eli uzatan Asayiş Şube Müdürlüğü Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ekipleri, hayvanı koruma altına alarak, tedavisi için Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğüne teslim etti.

Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin gösterdiği duyarlılık ve şefkat, sadece insanlara değil, çevrelerindeki doğal yaşama da destek olduklarını gösteriyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı