Çığ sonrası kapanan yol yeniden açıldı

Hakkari'de Sümbül Dağı'ndan Hakkari-Çukurca karayoluna düşen çığlar nedeniyle ulaşım kapandı.
Ancak Hakkari İl Özel İdaresi ve Karayolları ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar sonucunda yol tekrar trafiğe açıldı. Vali Yardımcısı İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Buğra Karadağ, yapılan çalışmaları yakından takip ederek karla mücadele ekiplerine teşekkür etti. Yol halen tek şerit olarak trafiğe açık olup genişletme çalışmaları devam ediyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.