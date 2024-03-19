Çığ sonrası kapanan yol yeniden açıldı

Hakkari'de Sümbül Dağı'ndan Hakkari-Çukurca karayoluna düşen çığlar nedeniyle ulaşım kapandı.

Ancak Hakkari İl Özel İdaresi ve Karayolları ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar sonucunda yol tekrar trafiğe açıldı. Vali Yardımcısı İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Buğra Karadağ, yapılan çalışmaları yakından takip ederek karla mücadele ekiplerine teşekkür etti. Yol halen tek şerit olarak trafiğe açık olup genişletme çalışmaları devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı