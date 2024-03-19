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Çığ sonrası kapanan yol yeniden açıldı

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Hakkari'de Sümbül Dağı'ndan Hakkari-Çukurca karayoluna düşen çığlar nedeniyle ulaşım kapandı.

Çığ sonrası kapanan yol yeniden açıldı mask
Çığ sonrası kapanan yol yeniden açıldı
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Hakkari'de Sümbül Dağı'ndan Hakkari-Çukurca karayoluna düşen çığlar nedeniyle ulaşım kapandı.

Çığ sonrası kapanan yol yeniden açıldı

Ancak Hakkari İl Özel İdaresi ve Karayolları ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar sonucunda yol tekrar trafiğe açıldı. Vali Yardımcısı İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Buğra Karadağ, yapılan çalışmaları yakından takip ederek karla mücadele ekiplerine teşekkür etti. Yol halen tek şerit olarak trafiğe açık olup genişletme çalışmaları devam ediyor.

Çığ sonrası kapanan yol yeniden açıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
# Hakkâri, Sümbül Dağı, Hakkari-Çukurca karayolu, Çığ, Yol, Ulaşım, Trafik

19 Mar 2024 - 21:38 - Gündem

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