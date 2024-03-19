Bingöl’e şehit ateşi düştü: Annesi umredeymiş

Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde bölücü terör örgütü mensupları ile çıkan çatışmada şehit olan Bingöllü Tabip Teğmen Hulusi Elçi’nin ailesine acı haber verildi, dedesinin evine Türk bayrağı asıldı. Şehidin annesinin umrede olduğu öğrenildi. Yaralı 4 askerin tedavileri ise sürüyor.

Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde bölücü terör örgütü mensupları ile çıkan çatışmada, 1 asker şehit olurken, 4 asker de yaralandı. Şehit olan askerin Bingöllü Tabip Teğmen Hulusi Elçi olduğu açıklandı. Şehidin haberi Bingöl’de yaşayan ailesine verildi. Şehidin dede evine Türk bayrağı asıldı. Şehidin dede evine Vali Ahmet Hamdi Usta ve askeri yetkililer giderek başsağlığı dileklerini iletti.

Öte yandan şehidin annesinin umrede olduğu öğrenildi.

BAKAN GÜLER’DEN TAZİYE MESAJI

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde şehit düşen Tabip Teğmen Hulusi Elçi için taziye mesajı yayınladı. Bakan Güler, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde şehit düşen Tabip Teğmen Hulusi Elçi için taziye mesajı yayınladı. Güler, taziye mesajında,

“Kahraman silah arkadaşımız, 19 Mart 2024 tarihinde şehit olmuştur. Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı Mensupları adına Allah’tan rahmet; kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim”

ifadesini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı