Sel felaketi: Evler ve ahırlar sular altında kaldı

Muş'ta son 2 gündür devam eden şiddetli yağışlar, Yoncalıöz köyünde dere taşmasına neden oldu.

Dere taşması sonucu bazı evler, ahırlar ve tonlarca saman sular altında kaldı.

Yoncalıöz köyü, şiddetli yağışlar nedeniyle büyük zarar gördü. Dere taşkınında evler ve ahırlar su altında kalırken, tonlarca saman da zarar gördü. Köyde yaşayan vatandaşlar, sel sularının bastığı evlerinden dışarı çıkamadı. Özellikle okuldan dönen öğrencilerin evlerine taşınması için veliler seferber oldu.

Yaşanan durumu değerlendiren köy sakinlerinden Ramazan Subaşı,

"Derenin taşması sonucu evlerimiz su altında kaldığı için içeri girip çıkamıyoruz. Samanlarımız zarar gördü. Yakacak odunlarımız su altında kaldı"

ifadelerini kullandı.

Köy halkından Mehmet Hanifi Aydın ise,

"Sağanak yağışın etkili olmasından dolayı dağdan gelen derenin taşmasına neden oldu. Derenin yakınında bulunan bazı ev ve ahırlar suyun içinde kaldı. Birçok samanlarımız zarar gördü. Çocuklarımızı dışarı çıkaramıyoruz. Okuldan gelen çocuklarımızı sırtımızla evlere getirdik. Vatandaşlarımız evlerinden çıkamıyor"

dedi.

Muş'ta yaşanan bu sel felaketiyle ilgili köydeki vatandaşlar ve yetkililerin çalışmaları sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı