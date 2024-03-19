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Koyun çiftliği sahibi tabanca ile öldürüldü: 6 şüpheli gözaltında

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Gaziantep'in Nurdağı ilçesindeki Gedik Mahallesi'nde, koyun çiftliği sahibi Ali Çirkin tabanca ile vurularak öldürülmüş halde bulundu.

Koyun çiftliği sahibi tabanca ile öldürüldü: 6 şüpheli gözaltında mask
Koyun çiftliği sahibi tabanca ile öldürüldü: 6 şüpheli gözaltında
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Gaziantep'in Nurdağı ilçesindeki Gedik Mahallesi'nde, koyun çiftliği sahibi Ali Çirkin tabanca ile vurularak öldürülmüş halde bulundu.

Koyun çiftliği sahibi tabanca ile öldürüldü: 6 şüpheli gözaltında

Olayla ilgili çiftlikte çalışan yabancı uyruklu bir şahıs ile birlikte toplam 6 şüpheli cinayet şüphesiyle gözaltına alındı.

Çirkin'den haber alamayan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Jandarma ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edilerek yapılan kontrollerde, Çirkin'in başından vurulmuş ve yaşamını yitirdiği tespit edildi. Cenaze, Gaziantep Adli Tıp Kurumu'nda işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi.

Koyun çiftliği sahibi tabanca ile öldürüldü: 6 şüpheli gözaltında

Jandarma ekipleri geniş çaplı bir çalışma başlatarak çiftlikte çalışan ve olay sonrası kaybolan yabancı uyruklu bir şahıs ile birlikte toplam 6 şüpheliyi cinayet şüphesiyle gözaltına aldı. Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Olayla ilgili geniş çaplı bir soruşturma devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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19 Mar 2024 - 21:02 - Gündem

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