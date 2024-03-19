Koyun çiftliği sahibi tabanca ile öldürüldü: 6 şüpheli gözaltında

Gaziantep'in Nurdağı ilçesindeki Gedik Mahallesi'nde, koyun çiftliği sahibi Ali Çirkin tabanca ile vurularak öldürülmüş halde bulundu.

Olayla ilgili çiftlikte çalışan yabancı uyruklu bir şahıs ile birlikte toplam 6 şüpheli cinayet şüphesiyle gözaltına alındı.

Çirkin'den haber alamayan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Jandarma ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edilerek yapılan kontrollerde, Çirkin'in başından vurulmuş ve yaşamını yitirdiği tespit edildi. Cenaze, Gaziantep Adli Tıp Kurumu'nda işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi.

Jandarma ekipleri geniş çaplı bir çalışma başlatarak çiftlikte çalışan ve olay sonrası kaybolan yabancı uyruklu bir şahıs ile birlikte toplam 6 şüpheliyi cinayet şüphesiyle gözaltına aldı. Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Olayla ilgili geniş çaplı bir soruşturma devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı