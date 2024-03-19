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Uyuşturucu operasyonu: 2 kişi gözaltında

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Mudanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Büro Amirliği ekipleri, Mudanya ilçesi Aydınpınar Mahallesi'nde şüphelenilen H.U. ve C.Y. adlı şahısları durdurdu.

Uyuşturucu operasyonu: 2 kişi gözaltında mask
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Mudanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Büro Amirliği ekipleri, Mudanya ilçesi Aydınpınar Mahallesi'nde şüphelenilen H.U. ve C.Y. adlı şahısları durdurdu.

Uyuşturucu operasyonu: 2 kişi gözaltında

Yapılan üst aramalarında, 24 gram esrar olarak bilinen uyuşturucu madde ele geçirildi. H.U. ve C.Y., ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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19 Mar 2024 - 21:00 - Gündem

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