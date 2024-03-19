Uyuşturucu operasyonu: 2 kişi gözaltında

Mudanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Büro Amirliği ekipleri, Mudanya ilçesi Aydınpınar Mahallesi'nde şüphelenilen H.U. ve C.Y. adlı şahısları durdurdu.

Yapılan üst aramalarında, 24 gram esrar olarak bilinen uyuşturucu madde ele geçirildi. H.U. ve C.Y., ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı