Uyuşturucu operasyonu: 2 kişi gözaltında

Mudanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Büro Amirliği ekipleri, Mudanya ilçesi Aydınpınar Mahallesi'nde şüphelenilen H.U. ve C.Y. adlı şahısları durdurdu.
Yapılan üst aramalarında, 24 gram esrar olarak bilinen uyuşturucu madde ele geçirildi. H.U. ve C.Y., ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.