Ramazan Bayramı tatili kaç gün oldu?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ramazan Bayramı tatilinin 9 gün olacağını açıkladı. Detaylar haberimizde…

Milyonlarca çalışan ve öğrenciler başta olmak üzere birçok kişinin yakından takip ettiği Ramazan Bayramı tatilinin kaç gün olacağına ilişkin detaylar belli oldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ramazan Bayramı tatilinin 9 gün olacağını açıkladı.

İŞTE O AÇIKLAMA

Cumhurbaşkanı Erdoğan,

“Kamu çalışanlarımızın 10 Nisan 2024 tarihinde başlayacak Ramazan Bayramı öncesindeki 1,5 günlük sürede idari izinli sayılacakları kararımızı kamuoyumuzla paylaşmak istiyorum. Böylece Salı günkü yarım günü ve Pazartesi gününü bayram tatiline ekleyerek kamu çalışanlarımıza rahatça değerlendirebilecekleri 9 günlük bir vakit verdik. Tüm vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum”

ifadelerini aktardı.

RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

2024 Ramazan Bayramı 10 Nisan 2024 Çarşamba günü başlayacak. Ramazan Bayramı Arifesi ise 9 Nisan 2024 Salı günü olacak. Resmi bayram tatili, 9 Nisan 2024 Salı günü akşam saatlerinde başlayacak ve 12 Nisan 2024 Cuma günü sona erecek. Yapılan açıklama ile tatil gün sayısı 9 oldu.