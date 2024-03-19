Yüksekova'da şiddetli yağış: Vatandaşlar kepçeyle kurtarıldı

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yaşanan yoğun sağanak yağışlar sonucunda yolda mahsur kalan vatandaşların yardımına belediye ekipleri yetişti.

Meteorolojinin uyarıları doğrultusunda başlayan yağışlar, ilçe genelinde su baskınlarına neden oldu.

Dün gece başlayan şiddetli yağışlar sabah saatlerinde daha da şiddetlenince, Yüksekova'nın Cumhuriyet Mahallesi de sular altında kaldı. Bu durumda mahsur kalan vatandaşların yardımına Yüksekova Belediyesi ekipleri koştu. Kepçelerle vatandaşlar güvenli bölgelere taşındı. Yaşanan bu olaylar, vatandaşların cep telefonlarıyla kaydedilerek sosyal medyada paylaşıldı.

Öte yandan, Hakkari ve çevresindeki mahallelerde, köylerde ve mezralarda sel nedeniyle birçok nokta etkilendi. Belediye ekipleri, hızla çalışarak selin etkilerini azaltmaya ve vatandaşların güvenliğini sağlamaya çalışıyor.

Şiddetli yağışlarla mücadele devam ederken, vatandaşlar da meteorolojik uyarıları dikkate alarak gerekli tedbirleri almaya devam etmelidir.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı